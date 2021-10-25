人妻跳針逼讓座給「寶寶」！網一看年紀堪憂了：將來又多個媽寶

▲人妻主動要求讓位且態度理所當然。（示意圖／記者林裕豐攝）



記者黃可昀／綜合報導

沒想到已經坐在一般座位，還被路人強烈要求讓座！一名男學生日前搭捷運，遇到一家三口沒位子站在他面前，人妻突然主動要求「同學！你可以讓座給我的寶寶嗎？」他看了一眼對方口中的寶寶，根本就是已經會自己走路的孩童了，可見這位媽媽實在保護過度，網友感嘆孩子的未來堪憂。

原PO在臉書社團「爆怨公社」轉述兒子遇到的讓座事件，當時那對夫妻牽著男童走到他面前，人妻提高音量詢問能否讓座給「我的寶寶」？人夫發現音量引起旁人注意，尷尬地制止太太，不過原PO兒子心想自己穿制服，萬一被拍下來放到網路就有苦說不清，於是起身讓座，但人妻仍持續碎碎念說「我孩子只是個寶寶」。

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▲即使坐博愛座也沒有義務讓座。（示意圖／記者許靖騏攝）



原PO傻眼，「我以為抱在懷裡面才會用這個字（寶寶）形容…」孩子都已經能自己走路了還稱為寶寶，實在把小孩保護得太好，「怕站不會去坐計程車？讓座是美德不該是義務。」

網友看完都對那名男童感到擔憂，「想以後社會又多了一位寵壞的媽寶」、「寶寶沒有付車資，我有付車資喔」、「這個就算大概80歲了，在媽媽眼裡也還是寶寶」、「天呀她老公都覺得丟臉」、「媽寶無誤」、「如果真的有需要請別人幫忙，口氣態度也客氣點吧...」、「這種媽媽好可怕」。