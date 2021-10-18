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他搭捷運沒讓座國小生　遭2寶爸酸：大人都沒在客氣

▲▼博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

▲你平時會讓座嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者李芷萱／綜合報導

搭乘大眾運輸工具是否一定要讓座，經常成為大家討論的話題。一名網友日前便透露，在捷運上因為沒有讓座，遭到路人情緒勒索，無奈直呼：「我沒讓座怎麼了嗎？你沒位置坐可以等下一班」，貼文也引起熱議，「真的是正義魔人」、「說出來都不會嘴軟欸，這麼愛坐幹嘛不開車。」

原PO在《Dcard》指出，在捷運上他有找到位置坐，同時有一對父母帶著約國小的兩個女兒上捷運，媽媽坐在他旁邊的位置，小女兒坐在媽媽腿上，至於爸爸則和大女兒站在他面前，隨後便聽見爸爸對大女兒講，「現在的大人都沒在客氣，不會因為你是小朋友而讓座。」

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這名網友表示，當下他只是看大人一眼，並沒有在做其他回應，但他也忍不住在網上反問，「到底憑什麼覺得大人一定要讓座給小朋友？」平時他也會讓位，不過淡水站到台北車站有一定的距離，他想一路坐到目的地，才會花時間排隊等位子。

大批網友看完，紛紛留言表示：「我都沒在讓位的，博愛座也照坐，只讓給孕婦」、「不懂為什麼要讓給小朋友欸，小朋友的身體都比我好吧」、「都花一樣的錢搭車，為什麼要讓小孩」、「讓座是美德不是義務」，另外有網友則好奇，小朋友是不是身障人士？如果是確實讓座比較好，原PO則回應，「小朋友活蹦亂跳的，如果小朋友殘疾或身體不適，我也是會讓位啦。」

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