運動員終其一生努力　防制協會：切勿葬送於貪杯酒駕

▲ 楊家維。（圖／記者林悅翻攝）

台北訊

10月4日中職統一獅隊選手楊家維酒駕肇事，酒測值超標高達1.03毫克，球團火速予以開除，楊家維成為中職史上首位因酒駕被開除的球員。臺灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪教授表示，過去運動員酒駕，球團之處分多採罰款或是停賽，本會支持統一獅這次採取重懲，這是基於保護球員，也是保護用路人安全，尤其運動選手終其一生努力打造人生佳績，切勿因為貪杯酒駕上路，葬送運動與職業生涯，更呼籲各類球團，對於酒駕零容忍採取高標準規範，更加強選手的身心管理。

還記得3月中，國訓中心柔道亞運培訓國手楊宇潔，於台東酒駕導致1死4傷，酒測值達0.55毫克，害學妹不幸喪命，運動生涯從此中斷。2021年8月高雄鋼鐵人籃球隊前鋒張伯維酒駕追撞警車，酒測值高達 0.95毫克，依公共危險罪移送。

2020年6月統一獅隊選手郭阜林騎車酒駕，酒測值達0.3毫克，聯盟依據規章禁賽罰款。2012年11月SBL裕隆籃球隊球星周士淵酒駕，酒測值達0.55毫克，依公共危險罪移送，周士淵於2004年也曾因酒駕被起訴。

▲ 中職郭阜林。（圖／記者李毓康攝）

近年運動員酒駕事件頻傳，皆引起社會關注，理事長陳喬琪教授表示，這是因為國人看待運動員如同公眾人物或是偶像明星一般，優秀的運動員具備了智慧、優秀體能以及堅毅不拔的好形象，對國人亦有激勵啟發效用，更是青少年崇拜以及模仿之對象，也因此社會大眾對運動員行為操守有較高的期待與要求，觸犯酒駕，社會絕對不容許並予以苛責。

理事長陳喬琪教授強調，酒駕不僅危害自身與用路人性命，更會斷送自身工作，尤其運動員更會葬送職業生涯，像楊家維與楊宇潔，都因酒駕毀了大好前途，甚至留下前科。運動員最大的敵人就是受傷，為什麼教練與球團三申五令不得酒駕，絕不樂見貪杯酒駕，運動生涯就此告終。

如同國軍部隊對禁止酒駕也採高規格，提高行政懲度，凡駕駛交通工具酒精濃度0.25毫克以上者，核予「酒駕汰除、肇事撤職」處分。本會支持球團以身作則，以高規格要求酒駕零容忍，並呼籲各界，除了維護社會形象，基於保護運動員與員工安全，酒駕防制教育、宣導絕不停歇，因為酒駕代價絕對是慘痛無法挽回。