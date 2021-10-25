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居家時間變長會助長塵蟎滋生？！日常洗衣把握關鍵重點「持續抗蟎」超簡單

▲▼Ariel抗菌抗蟎洗衣精,潮濕,塵蟎,雙11。（圖／資料照、翻攝自pakutaso、Shutterstock）

▲後疫情時期，外出時間比先前減少，但怎麼待在家裡沒接觸外界髒空氣一樣過敏噴嚏打個不停。（左圖／Shutterstock、右圖／資料照）

消費中心／綜合報導

疫情改變了許多人的生活習慣，宅家時間變長，許多人會賴在床上或沙發上一整天，但你知道溫暖有濕氣的床褥、沙發就是蟎蟲最愛的孳生環境，在家時間越長竟讓他們更狂妄滋長、反而讓過敏噴嚏打個不停！想要減少家中過敏原，除了無時無刻打開空氣清淨機，環境清潔與衣物清洗更是不可馬虎的！

▲▼Ariel抗菌抗蟎洗衣精,潮濕,塵蟎,雙11。（圖／資料照、翻攝自pakutaso、Shutterstock）

▲長時間賴在床上，休假的日子常常一躺就是一整天。（圖／pakutaso）

居家環境清潔的關鍵，其實在於減少過敏原，你是不是也覺得，家裡已經看起來很乾淨但是怎麼還是讓人噴嚏連連？尤其是換季期間，過敏症狀更是直線飆升，有時候心血來潮把床單被單換過一輪，再拿出吸塵器才發現還是可以吸到一堆蟎蟲屍體或有的沒有的粉塵，想要減少家中蟎蟲滋生的機率，許多人會選擇在陽光下曝曬衣物，但這種方式往往只能治標卻無法治本，找盡各種撇步，如果不是成效不彰就是太過麻煩無法持續，像是天天吸塵器伺候全家，對忙碌的現代人來說過於負擔，更別說是要幾天就更換一次全家的床單被單，絕對是不可能的任務。要輕鬆從根本減少蟎蟲滋生導致過敏的問題，選對衣物清洗用品就能讓家中的「抗菌抗蟎大作戰」事半功倍。

▲▼Ariel抗菌抗蟎洗衣精,潮濕,塵蟎,雙11。（圖／資料照、翻攝自pakutaso、Shutterstock）

▲要根源減少蟎蟲滋生導致的過敏問題，選對衣物清洗用品就能讓家中的「抗菌抗蟎大作戰」事半功倍。（圖／資料照）

日本品牌ARIEL抗菌抗蟎洗衣精主打「抗菌＋抗蟎」雙重防護，擄獲不少消費者的心，產品說明更強調「長效抗蟎成分」能於衣物上形成「抗蟎保護層」，洗衣過程不只洗掉蟎蟲，更能於洗後持續抗蟎。你知道嗎？塵蟎並非只會待在原地，由於塵蟎會移動，所以「長效抗蟎」往往是「消滅塵蟎大作戰」的關鍵，洗淨塵蟎之餘，還要讓衣物成為塵蟎不易滋生的環境，才能更根本且長時間地對抗過敏原。

▲▼Ariel抗菌抗蟎洗衣精,潮濕,塵蟎,雙11。（圖／資料照、翻攝自pakutaso、Shutterstock）

▲日本品牌ARIEL抗菌抗蟎洗衣精主打「抗菌＋抗蟎」雙重防護。（圖／資料照）

ARIEL在日本家喻戶曉，是許多主婦愛用的洗衣品牌，在日本已連續7年銷售NO.1（註一），更成為日本人心目中的「抗菌洗衣專家」，憑著超強口碑，ARIEL在台灣也圈粉無數。除了有洗衣精也有洗衣膠囊的設計，尤其是洗衣膠囊設計，一顆膠囊就能洗淨一桶衣物，操作方便又簡單，更適合大量清洗床單被褥的時候使用，一顆就能洗淨整桶床單又無需測量。除此之外，ARIEL抗菌抗蟎洗衣精系列產品能99.9%洗淨冠狀病毒，是讓全家人更安心的洗衣選擇。

▲▼Ariel抗菌抗蟎洗衣精,潮濕,塵蟎,雙11。（圖／資料照、翻攝自pakutaso、Shutterstock）

▲除了有洗衣精也有洗衣膠囊的設計，尤其是洗衣膠囊設計，一顆膠囊就能洗淨一桶衣物，相當簡單方便。（圖／資料照）

對抗過敏原，除了勤勞清潔環境跟衣物之外，選對聰明的幫手更能事半功倍，先用對洗衣精就是關鍵，不想讓蟎蟲入侵你的生活，日常洗衣選擇ARIEL抗菌抗蟎洗衣精系列，對忙碌的現代人來說，是輕鬆對抗過敏原的好隊友。

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▼日常洗衣選擇ARIEL抗菌抗蟎洗衣精系列，對忙碌的現代人來說，是輕鬆對抗過敏原的好隊友。（圖／資料照）

▲▼Ariel抗菌抗蟎洗衣精,潮濕,塵蟎,雙11。（圖／資料照、翻攝自pakutaso、Shutterstock）

註一：此資料由Intage提供，根據日本2013至2018年銷售額資料，通路包括量販賣場、一般超市、便利超商、線上購物平台等，Ariel濃縮洗衣精在日本濃縮洗衣精市場中市占率最高。

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