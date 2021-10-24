　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斯里蘭卡稱中國肥料內含「有害細菌」　禁止船隻卸貨

▲▼斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／翻攝自Facebook／Gotabaya Rajapaksa）

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／翻攝自Facebook／Gotabaya Rajapaksa）

中央社

斯里蘭卡官員24日表示，由於專家發現一艘中國船隻載運的有機肥料內含有害細菌，已禁止該船靠港卸貨。

總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）辦公室表示，國家植物檢疫所已對這艘中國船隻上的肥料樣本進行檢測，並「確認有機體的存在，包括某些類型的有害細菌」。

另份官方聲明也補充，商業高等法院已禁止向青島海大生物科技集團有限公司（Qingdao Seawin Biotech Group Co., Ltd）支付這批9萬6000噸有機肥料的費用。

事實上，早在上月，斯里蘭卡當局就終止這筆4200萬美元的交易，但這批貨物仍依原計畫發運，即將抵達首都可倫坡（Colombo）。

斯里蘭卡港務局表示，農業部23日下令禁止在任何港口卸載這批肥料，並拒絕該艘中國船隻靠岸。

目前斯里蘭卡正全力應對貨幣危機造成的糧食短缺。農民則表示，政府禁止使用化學肥料，可能讓他們的莊稼今年產量大減。

斯里蘭卡希望成為全球首個100%採用有機農法的國家，因此向中國訂購有機肥料。

該國的主要水稻種植季節自本月15日開始。當局原計畫用來自中國的有機肥料，取代逐步淘汰的化學肥料。

然而，大批農民抗議放棄化肥將嚴重影響產量後，上週政府宣布取消5月份開始實施的化肥禁令。

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
受害女哭「下體長牙就好了」她研發倒鉤保險套　一被勾住就GG
20歲嫩妹為愛墮胎7次　獨自住院「痛到跪下」：他是愛我的
女星「挺陳柏惟被砲」　反嗆網友：誰規定藝人不能表態
4縣市晚間續發大雨特報　明3地區又冷又大雨
比國家警報還早響！台大醫曝「地震警告神器」：921時也響過
小禎體脂14.8公開「超狂便當」　揭瘦身秘訣
低胸妹「玩健身環7秒片」萬人朝聖　網狂重播：震央找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男遭判軟禁！與妻住像「同居地獄」快瘋了　崩潰求：我想坐牢

斯里蘭卡稱中國肥料內含「有害細菌」　禁止船隻卸貨

受害女哭「下體長牙就好了」女醫研發倒鉤保險套　一被勾住就GG

快訊／32歲奧運短跑名將深夜遭槍擊身亡　暴力慘劇釀2死

防前妻女兒拿走食物！狠心繼母用不銹鋼鎖「封印冰箱」　影片曝光

沖繩也在晃！宜蘭規模6.5強震全台有感　日本石垣市測得震度2級

住Airbnb驚見「恐怖收據」　她嚇到隔天秒退房：有人想偷拍

她婚前7天慘被埋屍臥房！　恐怖男「騙吸氮氣」連殺前妻、未婚妻

嬌生疫苗導致血栓！他接種後「腦部栓塞」腦死　最後器捐救4人離世

美媒驚爆：金與正發動政變「處決金正恩」　南韓情報機構駁斥

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

蕭敬騰日料店遭Toyz攻擊「他沒資格跟我說話」　談網路霸凌「都是一些泡沫」：認真就輸了！

男遭判軟禁！與妻住像「同居地獄」快瘋了　崩潰求：我想坐牢

斯里蘭卡稱中國肥料內含「有害細菌」　禁止船隻卸貨

受害女哭「下體長牙就好了」女醫研發倒鉤保險套　一被勾住就GG

快訊／32歲奧運短跑名將深夜遭槍擊身亡　暴力慘劇釀2死

防前妻女兒拿走食物！狠心繼母用不銹鋼鎖「封印冰箱」　影片曝光

沖繩也在晃！宜蘭規模6.5強震全台有感　日本石垣市測得震度2級

住Airbnb驚見「恐怖收據」　她嚇到隔天秒退房：有人想偷拍

她婚前7天慘被埋屍臥房！　恐怖男「騙吸氮氣」連殺前妻、未婚妻

嬌生疫苗導致血栓！他接種後「腦部栓塞」腦死　最後器捐救4人離世

美媒驚爆：金與正發動政變「處決金正恩」　南韓情報機構駁斥

女星住北京「一個月電費飆到66萬」　親曝只開3種電器…崩潰發文求助

他開車入雪隧用「自動感應大燈」遭檢舉罰3000元　網一看也傻了

贊達亞挑戰友情問答　甜茶曝她「最迷戀明星」秒答：湯姆霍蘭德！

「海豹、海獅」怎麼分辨　海洋生物教授：2處差異很明顯

劉錚9分5助攻不敵廣東　陳盈駿單場15投1中廣州慘敗

20歲嫩妹為愛墮胎7次！獨自住院「痛到跪下」：他是愛我的

郭昱晴「加油」挺陳柏惟被砲　反嗆網友：誰規定藝人不能表態？

CB350最強對手！英復古重機「標配谷歌導航」　日本14.8萬起開賣

《LOL》前冠軍DK不給機會…完全宰制3:0屠獅 　網狂刷：別再打！

隔絕外界三年！《水中的女孩》奪雄影「金火球大獎」　導演上台噴淚

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

國際熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

32歲奧運短跑名將遭槍擊身亡

美媒爆料金與正政變殺金正恩　南韓駁斥

愛妻吞吐太刺激！他嗨到高點昏死

影片瘋傳！　拜登上節目突現19秒「詭異姿勢」

6.5強震外國人怕爆　外牆現超大裂縫

氣質人妻失蹤2月後精神崩潰睡街頭

顧客要求薯條現炸　麥當勞員工怒丟熱油回鍋5秒：奧客

槍口直指女攝影鑄大錯！亞歷鮑德法律責任曝

世界首富竟是動漫宅！馬斯克推7部神作

前足球員手機掉水裡　泡澡觸電身亡

宜蘭規模6.5強震　日本沖繩也有感

土國總統指示　驅逐美國等10國大使

搶匪遇「美軍陸戰隊」糗遭1秒奪槍壓制

更多熱門

相關新聞

禁酒駕大象！斯里蘭卡新動保法上路

禁酒駕大象！斯里蘭卡新動保法上路

斯里蘭卡不少包括僧侶和尚在內的富人都圈養大象，作為炫富象徵，不過卻屢傳殘忍虐待的事件，官方因此在近日頒布一項範圍廣泛的新動物保護法，未來除了要為圈養大象發放生物識別身份證外，也禁止「酒駕大象」。

巨鱷闖進家中　死亡翻滾大戰2小時

巨鱷闖進家中　死亡翻滾大戰2小時

斯里蘭卡火燒船釀污染　海岸佈滿化學物

斯里蘭卡火燒船釀污染　海岸佈滿化學物

貨櫃輪大火！25噸化學品100噸油「瀕外洩」

貨櫃輪大火！25噸化學品100噸油「瀕外洩」

選美冠軍遭扯后冠　竟只因她已離婚

選美冠軍遭扯后冠　竟只因她已離婚

關鍵字：

斯里蘭卡

讀者迴響

熱門新聞

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

陳修將妻發608字聲明　泣訴「正宮被騙最慘」

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！

快訊／13：11規模6.5地震！　最大震度4級

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

陳修將迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

快訊／連2大震！新莊「高空搖臂」瞬間折彎

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面