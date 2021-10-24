強震後…北市大安區50年大樓「瓦斯漏氣」半小時

裝潢碰上這種狀況，實在有夠倒楣！一名女子住在屋齡50年的舊公寓，清明連假時，樓上搬來一對40歲左右的夫妻，並開始進行裝潢。沒想到，不曉得該對夫妻找的師傅有什麼問題，女子家的天花板竟然被鑽破，上樓去反應，卻得到「打擾我們生活」的答案，讓她瞬間傻眼。