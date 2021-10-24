強震後…北市大安區50年大樓「瓦斯漏氣」半小時

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強震後…北市大安區50年信維大樓「瓦斯漏氣」半小時

▲台北市政府21日將在大安區信維大樓舉辦救災演練，警方將封鎖周遭道路進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市政府21日曾在大安區信維大樓舉辦救災演練。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

中央社

宜蘭縣南澳鄉今天發生芮氏規模6.5地震。台北市警消獲報，信維大樓5樓住家發生瓦斯漏氣，半小時後解除狀況未釀傷亡，過程中針對5樓住戶進行疏散，經統計不到百戶。

台北市政府發布訊息指出，至下午4時30分，災害應變中心接獲30件與地震相關案件，包含建物輕微受損13件、瓦斯漏氣5件、自來水破裂漏水災情4件、電梯受困2件、橋梁災情2件、路燈故障1件、電線桿或纜線毀損1件，其他狀況2件。

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市府表示，已完成處理27件，其餘未處理件數包含建物輕微受損等，無人員傷亡，災害應變中心下午4時40分撤除。

另一方面，北市警消指出，下午1時許獲報，信維大樓內住戶家中瓦斯漏氣，派員到場，針對5樓住家進行疏散，初步統計，戶數不到百戶，並同時通知瓦斯公司到場協助，約半小時內解除狀況，經偵測，現場瓦斯數值已為零。

為免高雄城中城大樓火警憾事重演，北市府21日針對信維大樓進行消防搶救演練，位於大安區信義路4段信維大樓建齡長達50年，建物老舊、住商使用複雜。

▲北市消防局21日上午假信維大樓舉辦救災演練、副市長黃珊珊到場視察。（圖／記者張君豪翻攝）

據北市府簡報資料，信維大樓興建於民國60年，為地上6層、地下1層老舊建物，地下層為傳統市場目前停用、1樓為店舖、2樓有零星店舖及住家、3至6樓皆是住家；店舖共43戶、住家320戶。

北市府表示，信維大樓潛在風險，包含建物老舊、門號混亂、管線錯雜、門禁管制不易、老弱住戶行動緩慢等，近5年火災案件統計以爐火烹調為最多。

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