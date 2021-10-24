王定宇支持修正選罷法罷免門檻　「需要冷卻期審慎思考」

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票通過，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，引起外界質疑是否應修正罷免門檻。對此，民進黨立委王定宇24日表示，候選人的當選與罷免票數有極大落差，值得朝野政黨好好思考，至於未來修法的時機點，現在也許大家需要冷卻期。

台中市第二選舉區（ 沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委罷免案23日落幕，同意票數以7萬7899票跨過門檻，且多過於不同意票，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，台灣基進黨也失去在立法院唯一的立委席次。

王定宇24日受訪時表示，台中市第二選舉區的罷免案已經告一個段落，謝謝參與這項民主活動的每一位市民，不管是同意還是反對方，而雖然罷免案已經結束，卻也留下很多值得討論的部分。

王定宇指出，首先就是候選人當選的票數，跟被罷免的票數有極大落差，也就是所謂罷免門檻的問題，確實值得朝野政黨坐下來好好思考，怎麼樣建立一個民意授權，在民意收回權力的一個平衡機制。

王定宇說明，接下來就是修法的時機點，現在也許大家需要冷卻期，特別是罷免案才剛結束，所以在什麼樣的時間點，適合推動選罷法的修法，朝野跟民意的意見非常重要。

王定宇說，陳柏惟罷免案已經告一個段落，大家也看到陳柏惟的努力跟辛苦，但是要尊重民意投票的結果，不管是贊成或反對方，都共同參與了台灣民主重要的活動，謝謝各位的付出，至於修法的內容、門檻的討論，以及所謂的時機點，都需要審慎思考國家的制度。

王定宇強調，這個時刻是不是最適合修法，他覺得大家可以討論，但是公投案就在眼前，影響國家利益太重大，應該要好好把公投案的意義、衝擊讓民眾了解，也期待在野黨除了思考政黨的立場及競爭外，更要思考國家的整體利益。