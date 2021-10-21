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3歲女童見「巨型鋼彈」秒合十膜拜　網全笑翻：這孩子有前途！

日本有位3歲小女孩，經過購物中心的大型鋼彈模型時，突然停下腳步雙手合十膜拜，就像到神社寺廟看到神像的反應，照片在推特爆紅。（翻攝自推特@ YuukiRay）

▲日本有位3歲小女孩，經過購物中心的大型鋼彈模型時，突然停下腳步雙手合十膜拜，就像到神社寺廟看到神像的反應，照片在推特爆紅。（翻攝自推特@ YuukiRay）

圖文／鏡週刊

位於京都購物中心的鋼彈專賣店，門口有一座大型的鋼彈模型，日前一位跟著爸爸去逛街的3歲小女孩，路過該店鋪時，竟然對著門口的鋼彈模型合掌參拜，爸爸在她身後拍下照片上傳推特，吸引6萬網友推讚回響，「這孩子有前途啊！」「想一想鋼彈確實很像神的存在。」「近年各地也都建起鋼彈大佛像啦！」

日本一位漫畫家「YuukiRay（ユウキレイ）」，日前帶著3歲女兒到京都的《AEON購物中心》，經過今年剛開幕的「鋼彈專賣店」，沒想到女兒突然在門口矗立的大型鋼彈模型前停下，接著雙手合十膜拜，就像到神社參拜神像的樣子，覺得傻眼又好笑的爸爸，在後面立馬拍下照片，上傳推特後引發話題。

許多網友大讚可愛外，也引起鋼彈迷們推崇肯定，「這孩子有前途！」、「女兒教得真好！」、「難道鋼彈教要成立了嗎？」、「要跟她介紹這是『鋼彈00』，必須傳達正確的鋼彈信仰。」、「想一想鋼彈確實很像神的存在。」而從台場的等比例巨型鋼彈登場後，各地也開始陸續展出巨型鋼彈機器人，所以許多網友也表示：「好像跟大佛像的概念差不多，都蓋到上海去了。」

位在京都的AEON購物中心，今年新開幕了鋼彈基地旗艦店的分店，入口就矗立了一尊大型鋼彈模型，吸引許多鋼彈迷朝聖。（翻攝自googlemap）

▲位在京都的AEON購物中心，今年新開幕了鋼彈基地旗艦店的分店，入口就矗立了一尊大型鋼彈模型，吸引許多鋼彈迷朝聖。（翻攝自googlemaps）

原PO提到，女兒大概是覺得這尊鋼彈，就跟神社寺廟中擺設的神像一樣，而且因為每天早上都會跟著爸爸，一起對家中神桌膜拜，所以就學起了這個動作。而這並非原PO首次貼文上熱搜，過去曾分享過「愛貓想找人玩時會弄響鈴噹」，以及「身穿卡通《勇者鬥惡龍》裝備的小兒子」，也都引起廣大關注，「都比爸爸畫的漫畫反應好，覺得羨慕。」

本職是漫畫家的原PO，趁著貼文上熱搜，於留言宣傳自己的漫畫作品，還表示如果大賣，就買鋼彈MG模型送女兒。（翻攝自推特@ YuukiRay i）

▲本職是漫畫家的原PO，趁著貼文上熱搜，於留言宣傳自己的漫畫作品，還表示如果大賣，就買鋼彈MG模型送女兒。（翻攝自推特@ YuukiRay i）


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