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桃園妹夜歸被跟蹤！恐怖男追上樓問「多少錢」　竟在家門口硬上

▲門,鑰匙（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃男跟蹤夜歸女子進公寓，佯裝詢問能否性交易，實則性騷擾搭訕，還意圖性侵...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名年輕女子2019年12月深夜獨自返家，但黃姓男子一路尾隨進到公寓，不僅將她當作性工作者，還上前詢問「多少錢？」女子一聽嚇壞，當場嚴詞拒絕，怎料黃男竟將她壓制，意圖性侵。案經審理，黃男被判刑3年6個月，但他認為太重，不服提起上訴。高院審理後，認定原審判決並無不當，「已屬寬典」，19日駁回上訴。

2019年12月16日凌晨1點20分，27歲黃男在龜山區某公寓樓下遊蕩，見女子深夜獨自返家、四下無人，當場起了色心，竟尾隨進入公寓樓梯間，並趁女子拿出鑰匙開家門時，上前詢問能否性交易？一次多少錢？

當下女子嚇壞拒絕，怎料黃男惱羞成怒，下秒拉扯女方背包及皮夾，將人推擠至門邊，一邊用手強揉胸部及下體。不過，女子激烈抵抗，拒絕就犯，終於找到機會將黃男推開，隨後趁隙逃入屋內鎖門，順利逃過一劫。

黃男見女子脫逃，悻悻然離去，以為這件事神不知鬼不覺。不過，警方獲報後，很快調監視器追人，將黃男逮捕歸案，而黃男到案後也坦承犯行，被檢方依妨害性自主起訴。桃園地院審理後，一審判刑3年6個月。

黃男不服上訴，指一審判決量刑過重，沒有審酌他的犯意、動機、犯罪情狀、犯後態度、已盡力與被害人和解等有利部分，再者他過去一直是安居良民、勤奮向學，也努力工作，犯後已經知道錯了、反省了，有改過向善的心，希望高院二審可以從輕量刑。

高院審理後認為，被告案發時已27歲，非年少欠缺智慮之人，竟為滿足自身之性慾，尾隨女方進入其居住公寓，著手加重強制性交之行為，欠缺尊重他人身體自主權之觀念，惟念被告犯後態度良好，已與女方調解並已履行完畢，量處有期徒刑3年6月，原審認事、用法及量刑均無違誤。

高院審酌黃男前案紀錄表，發現黃男還有違反電信法、傷害等非屬累犯的前科紀錄，所以考量被告過往素行，加上原審判刑3年6個月已是法定刑下限刑度，已屬寬典，因此在10月19日駁回上訴；全案仍可上訴。

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