中國批「修憲謀獨」　民進黨：台灣內部事務無需指指點點

▲民進黨憲改小組會議。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對中國指稱民進黨憲政改革小組憲改草案版本為「修憲謀獨」，並稱「挑頭分子必將受到法律的嚴懲」等，民進黨23日表示，台灣已經歷七次修憲，此為台灣內部事務，毋需對岸指指點點，惡意扭曲、胡亂指控的作為，只會加重台灣人民的惡感，破壞兩岸關係。

民進黨指出，本次修憲是因應台灣時局情勢變遷，關乎台灣前途的必要改革，目的在促使憲政體制符合民主潮流同時兼顧自由人權正面發展，完全是台灣的內部事務，不需要對岸的指指點點，民進黨不會接受中共當局頤指氣使的說教與干涉。

有關本次民進黨修憲草案方向，民進黨表示，是著重在建構符合人民期待的政府體制與年輕人對民主參與的期盼，修憲內容包括：廢除考監、於國會設立獨立行使職權的國際人權委員會與國家審計委員會，選舉與被選舉權下修至18歲，縮短新舊任總統交接期，縮減看守期，降低修憲門檻等。

民進黨強調，不僅無涉兩岸議題，也符合朝野最大共識與民意的期待，而且未來整個憲改程序也會依據中華民國憲法的規定，並需要得到民意的支持，中國不明事理的胡亂指控，一再用扭曲惡意的話語評論台灣憲改，只是凸顯其對民主憲政程序的陌生無知，以及狹隘霸道的心態。

民進黨表示，如果連擴大台灣青年社會參與都要扭曲成「為謀『獨』打開方便之門」，中國根本就是以烏賊戰術刻意抹黑民進黨，達成惡意誤導、破壞憲改的目的。

民進黨嚴正要求，中共當局切勿一再干涉台灣人民對未來的選擇自由和民主制度，用偏頗惡意的言論評價台灣憲改的作為，只會嚴重傷害台灣人民的情感，進一步破壞兩岸關係，中共當局應好自為之。