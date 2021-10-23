戀上肥宅！她認了男友「胖到GG消失」難行房　網見1關鍵字狂勸分

▲ 女子的男友什麼都好，就是身材太胖了一點。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子日前在網路上發文表示，她的肥宅男友聰明、善良又風趣，唯一的問題在於他的身材極度肥胖，導致二人性生活不美滿，第一次上床的經驗相當困窘，令她開始猶豫是否該離開對方。沒想到許多網友在她的文中看到一個關鍵字後，紛紛勸她盡快分手。

《每日郵報》22日報導，這名女性網友年約35歲，日前在育兒論壇Mumsnet發文指出，希望找到能夠一起組成家庭、生兒育女的伴侶，和目前的約會對象已經交往一段時間，覺得對方「非常聰明、善良、有成就、有趣、溫暖又性感」，但BMI指數大大超標。

除了體重過重之外，她男友身上還有一點小病，影響到性功能，使他們行房遇到困難，以失敗告終。女子並未具體寫出病名，但在文中提到，男友似乎有「陰莖包埋症狀」（buried penis syndrome），即陰莖被贅肉蓋住，導致視覺上尺寸較小，甚至根本看不見。

女子強調，男友在她心目中還是很帥，肥胖並不影響吸引力，她也不是想找愛上健身房的男友，只是擔心未來的伴侶會行動不便，很猶豫是否該和胖男友分手，跟更健康的人的交往。

這則貼文引發熱烈討論，少數網友認為，身材不該成為他們分手的原因，但大部分網友都表示，既然女子已經知道男友是「縮頭烏龜」，未來還想生育的話，就該斬斷這段感情，「胖到不能做愛真的不行」、「他也知道自己胖到無法做愛，卻沒想到要減肥嗎」、「有時間約會卻沒時間照顧好自己的健康，只等著別人來解決問題」、「隨著年齡增長，小病在所難免，但這又另當別論。都已經影響到戀愛和性功能，他怎麼可以毫不在乎」。

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