快訊／3Q罷免案顏寬恒10點完成投票　「心情平靜、睡得很好」

記者唐詠絮、林冠吟／台中報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案於23日開始進行，讓不少民眾相當關注，而稍早前立委顏寬恒也在10點整，單獨一人現身投票所完成投票，並表示心情相當平靜，睡得很好，罷免案投票和其他一般投票並無不同，稍後還要前往參加其他活動，而罷免案投票預計將進行到下午4點為止。

▲顏寬恒稍早也現身投票所，完成罷免案投票，並表示他前一晚睡得很好。（圖／記者唐詠絮攝）



顏寬恒稍早在10點整時穿著深藍色襯衫，單獨一人前往投票所投票，接受媒體訪問時，他表示昨天晚上睡得很好，一切平常心，非常平靜，並指出此次罷免案投票和其他一般投票並無不同，行使罷免案是公民的義務和權利，鼓勵大家踴躍投票，不過他稍後還要前往霧峰參加其他活動；而顏寬恒也指出，晚上他會在台中觀看開票結果。

▲▼顏寬恒稍早10點現身投票所投票。（圖／記者唐詠絮攝）



台中市選委會公布陳柏惟原本選區「第二選區」投票人數，總計29萬4976人，根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過，「同意罷免門檻為四分之一，需要7萬3744張「同意票」，且同意票數要多於不同意票數」，罷免才算通過。

▲陳柏惟也在稍早9時許完成投票。（圖／記者游瓊華攝）