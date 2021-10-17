　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南24男女擠鐵皮屋賭天九牌　沒有社交距離慘了

▲台南市警第三分局17日凌晨，在安南區興安街某鐵皮屋內，查獲24名男女以「天九牌」聚賭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警第三分局17日凌晨，在安南區興安街某鐵皮屋內，查獲24名男女以「天九牌」聚賭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶連假結束不久，仍有人未收心沈浸在賭桌上，台南市警第三分局17日凌晨2時許，在安南區興安街某鐵皮屋內，查獲24名男女以「天九牌」聚賭，訊後依賭博罪、社會秩序維護法及嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例偵辦。

▲台南市警第三分局17日凌晨，在安南區興安街某鐵皮屋內，查獲24名男女以「天九牌」聚賭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經了解，警方17日凌晨查獲賭場平時就出入複雜及有異樣，並有裝設監視器，早就引起警方的注意，經多日蒐證後，報請檢察官申請搜索票。警方於17日淩晨2時許，由南警三分局警力及保安警察大隊警力共同展開行動，賭客在警方破門進入時企圖逃竄，但一一遭警控制，經清點後現場共有莊家蘇姓男子及賭客等24名，並以天九牌作為賭具，現場並查扣抽頭金、賭資近15000元及監視錄影設備一批。

▲台南市警第三分局17日凌晨，在安南區興安街某鐵皮屋內，查獲24名男女以「天九牌」聚賭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局除依賭博罪嫌移送法辦外，並依社會秩序維護法裁處，而一大群人聚在鐵皮屋內賭博，明顯社交距離未達規定的1.5公尺，因此另依違嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例移請南市衛生局裁罰，參與賭博人員聽即將面對的重罰，皆後悔莫及。

市警三分局表示，賭場是幫派、角頭等聚合分子的金錢來源，警方會持續針對非法金流徹底刨根，絶不會鬆手。另也呼籲民眾，目前疫情仍在二級警戒期間，病毒的風險無所不在，防疫的心態也不可鬆懈，警方除持續查處違法行為外，對於違反防疫規定的行為也會嚴加查察，以更保障民眾的健康安全。

ET快訊
陸瘋傳「KTV封殺藝人」歌曲全下架　名單驚見蔡依林、周子瑜
虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了
虎豹潭9歲女童遭沖走！「抓樹幹、吹哨」冷靜自救
快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤
看愛國片被逼吞「凍馬鈴薯＋炒麵粉」！　網狂吐槽
台北人收全英文「國家警報」　翡翠水庫回應了
敦北IKEA「原地復活」！　最大差別曝光
法國男星來台15年「歸化台灣」　激動曬身分證哭了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了

獨／鄧佳華PK吃屎哥！對決項目真的是吃屎…游兆霖：殺爆你這色胚

虎豹潭9歲女童遭沖走！「抓樹幹、狂吹哨」冷靜自救：體驗營學的

獨／「希望連千毅給我機會」鄧佳華道歉！超美日文老師嬌喊：加油

嘉義某中學師生尋短女學生不治　今上午現身超市...下午傳悲劇

虎豹潭暴漲沖走6人已奪4命　檢追刑事責任！隨隊老師移地檢署複訊

快訊／桃園命案！因「噪音糾紛」持刀理論　女子反遭鄰居刺死

出發前下雨老師說OK！兄妹被沖走1死1失聯　父悲：參加3年都沒事

北市文山區大白鴨逛大街　一度「對峙」跑給警追

快訊／花蓮4高中生北濱公園戲水！1人遭海浪沖走　警消擴大搜救中

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

夜奔彰化搶「1盒20元」法拍口罩　規則不清、插隊多！民眾爆口角

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了

獨／鄧佳華PK吃屎哥！對決項目真的是吃屎…游兆霖：殺爆你這色胚

虎豹潭9歲女童遭沖走！「抓樹幹、狂吹哨」冷靜自救：體驗營學的

獨／「希望連千毅給我機會」鄧佳華道歉！超美日文老師嬌喊：加油

嘉義某中學師生尋短女學生不治　今上午現身超市...下午傳悲劇

虎豹潭暴漲沖走6人已奪4命　檢追刑事責任！隨隊老師移地檢署複訊

快訊／桃園命案！因「噪音糾紛」持刀理論　女子反遭鄰居刺死

出發前下雨老師說OK！兄妹被沖走1死1失聯　父悲：參加3年都沒事

北市文山區大白鴨逛大街　一度「對峙」跑給警追

快訊／花蓮4高中生北濱公園戲水！1人遭海浪沖走　警消擴大搜救中

稱讚王維中投得好　曾仁和沒留中職首勝球

全運會／余雅倩鏈球62M91三破大會　首金入袋坦言給自己壓力大

收五月天阿信訊息　魏嘉瑩嚇到「以為詐騙集團」：完全不敢聲張

陸瘋傳「KTV封殺藝人」歌曲全下架　47人名單驚見蔡依林、周子瑜

虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了

黃國書認當線民　魏明谷自爆「曾拒情治單位每月2千元吸收」

獨／鄧佳華PK吃屎哥！對決項目真的是吃屎…游兆霖：殺爆你這色胚

曾仁和完美封鎖味全　曾總：節奏掌握蠻舒服

快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤

宵夜新選擇！台南「泰式」深夜食堂　必吃媽媽麵濃烈辣勁直衝腦門

社會熱門新聞

陳修將用保鮮膜補破碎頭骨　遭爆根本雙面人

女友求救「將哥打我」　陳修將冷回警3個字

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

不斷更新／虎豹潭最新搜救狀況！

知名女作家驚傳車禍　加護病房搶救中

嘉義某中學師生疑殉情！16歲少女不治男師救回

獨／轟陳修將「垃圾」！死者弟曝疑心病內幕

虎豹潭5人失蹤　業者「偷刪照」關閉粉專

即／虎豹潭再尋獲失蹤9歲女童　4人下落不明

虎豹潭6人遭沖走　帶團老師：沒想到天氣這麼糟

更多熱門

相關新聞

戶外運動有望免罩！專家認證具備「2大硬指標」

戶外運動有望免罩！專家認證具備「2大硬指標」

昨指揮中心表示，針對戶外運動是否鬆綁口罩限制，最快今日將給答案。對此，有專家直言，「本來就該這麼做」，認為戶外運動具備「兩項防疫硬指標」，已經沒有戴口罩的必要。

虎威所長再發威擒毒蟲！

虎威所長再發威擒毒蟲！

第12輪BNT後天開始預約！　兩張圖秒懂施打時間

第12輪BNT後天開始預約！　兩張圖秒懂施打時間

河濱跑步能脫口罩？羅一鈞：明天公布

河濱跑步能脫口罩？羅一鈞：明天公布

新增1例本土在新北！30多歲女自費採檢確診「Ct值曝」

新增1例本土在新北！30多歲女自費採檢確診「Ct值曝」

關鍵字：

賭客疫情賭博安南警

讀者迴響

熱門新聞

陳修將用保鮮膜補破碎頭骨　遭爆根本雙面人

女友求救「將哥打我」　陳修將冷回警3個字

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！35秒片曝

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

大咖男歌手唱一半高空重摔「滿手鮮血」！傷勢曝光

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

快訊／綠委認了曾當國民黨線民　宣布退黨

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面