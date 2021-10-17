台南24男女擠鐵皮屋賭天九牌　沒有社交距離慘了

▲台南市警第三分局17日凌晨，在安南區興安街某鐵皮屋內，查獲24名男女以「天九牌」聚賭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶連假結束不久，仍有人未收心沈浸在賭桌上，台南市警第三分局17日凌晨2時許，在安南區興安街某鐵皮屋內，查獲24名男女以「天九牌」聚賭，訊後依賭博罪、社會秩序維護法及嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例偵辦。

經了解，警方17日凌晨查獲賭場平時就出入複雜及有異樣，並有裝設監視器，早就引起警方的注意，經多日蒐證後，報請檢察官申請搜索票。警方於17日淩晨2時許，由南警三分局警力及保安警察大隊警力共同展開行動，賭客在警方破門進入時企圖逃竄，但一一遭警控制，經清點後現場共有莊家蘇姓男子及賭客等24名，並以天九牌作為賭具，現場並查扣抽頭金、賭資近15000元及監視錄影設備一批。

台南市警三分局除依賭博罪嫌移送法辦外，並依社會秩序維護法裁處，而一大群人聚在鐵皮屋內賭博，明顯社交距離未達規定的1.5公尺，因此另依違嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例移請南市衛生局裁罰，參與賭博人員聽即將面對的重罰，皆後悔莫及。

市警三分局表示，賭場是幫派、角頭等聚合分子的金錢來源，警方會持續針對非法金流徹底刨根，絶不會鬆手。另也呼籲民眾，目前疫情仍在二級警戒期間，病毒的風險無所不在，防疫的心態也不可鬆懈，警方除持續查處違法行為外，對於違反防疫規定的行為也會嚴加查察，以更保障民眾的健康安全。