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加州議員：台灣應續向世界傳播繁榮

▲▼中美關係,美中關係。（圖／CFP）

▲加州議員寇戴塞認為台灣人應感到自豪與自信。（圖／CFP）

文／中央社記者周世惠舊金山22日專電

加州議員寇戴塞（Dave Cortes）近日向中央社表示，從科技創新、交通建設到防疫成就，台灣人應感到自豪與自信。他認為，最好的外交是持續成為優秀的民主公民，向世界傳播繁榮。

寇戴塞在去年當選為加州州議會的參議員之前，曾任聖克拉拉郡（Santa Clara County）郡長12年，他也在矽谷第一大城聖荷西（San Jose）擔任過市議員和副市長。

他長期以行動挺台，在聲援台灣參加世界衛生大會（WHA）上，他錄製影片支持台灣有意義參與；在駐舊金山台北經濟文化辦事處舉辦海外雙十國慶的活動，他親自出席祝賀；在他郡長任內，僑界在聖克拉拉郡政府廣場舉辦國慶升旗典禮，他總會到場。

聖克拉拉郡與新竹縣為姐妹城，雙邊交流的機會讓寇戴塞曾於2011年造訪台灣15天。他告訴中央社記者，台灣有「3高」令他印象深刻，包括台灣人的高住房持有率、高教育程度，以及便捷的高鐵建設，「這些相對於加州是警訊和省思」。

缺乏平價住房與遊民問題是加州嚴重的社會問題，寇戴塞認為台灣相對合理的生活費與高比例大學以上程度的工作人口，達成一個平衡。

另外，加州興建高鐵的計畫一直無法達標。他身為加州都市交通委員會主席，對台灣高鐵的興建史在早期遇到的掙扎非常清楚，「公私合作最終突破困難，令人驚豔的系統和美麗的車站建築」是他眼中的台灣成就之一。

「台灣人值得自傲與自信，不該太謙虛。」他常聽台灣人說「要複製矽谷經驗」，但他認為，台灣有竹科、南科及中科等，有超越矽谷之處、值得做自己。

對於民主國家受到極權政權的挑戰，而台灣屢因中國的阻撓、被拒絕在重要的國際組織之外，寇戴塞認為，「最好的外交是繼續成為優秀的民主公民，持續在世界各地傳播繁榮」。

他表示，「世人都想要繁榮、機會和生活品質」、「生活品質意味著自由、自我決定、自由市場與資本主義」。他希望在加州州議員的任內，能鼓勵更多與台灣政、商、學界的交流和互訪。

寇戴塞的祖父是義大利裔移民，童年時家中務農，他在果園打工存錢，夢想著買一輛卡車。年約10歲時，他曾寫信給國會議員提問並收到回信，這開啟他對公共服務的興趣，他發現民意代表就像醫護人員一樣可以幫助別人。

寇戴塞的父親從農民投入政界、也訪問過台灣，父子都當過聖克拉拉郡郡長。不過，寇戴塞並非一出社會就直接從政，一開始他先在銀行界歷練，後進入農業與房地產的家族事業，直到45歲參選。今年60歲的他說，不同的人生經驗有助於了解各行各業的問題，以及整合人才尋求解方。

他鼓勵年輕一代向外探索並勇於參政，「和金錢與名聲無關，如果你真的想幫助有需要的人、使受苦的人振作、保護弱者，擔任民意代表可以在你付出的同時獲得內心的滿足感。」

 

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