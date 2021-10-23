德籍歐洲議會議員　籲確保台灣民主自由

▲歐盟。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林22日專電

多位德國籍的歐洲議會議員19日在歐盟與台灣關係的辯論中，先後發言支持台灣的自由和民主，呼籲歐盟強化對台關係。

德國社民黨（SPD）資深議員蓋哈特（Evelyne Gebhardt）表示，歐盟運作的基礎是人權、民主和公民權，也是歐盟與台灣建立夥伴關係共享的價值。中國近來對台灣的侵略性作為令人憂心，她呼籲歐盟執委會盡一切努力確保台灣的和平、自由和民主。

自民黨（FDP）歐洲議會議員哈恩（Svenja Hahn）發言時，批評歐盟執委會不理會歐洲議會的要求，遲遲沒有開始準備與台灣談判雙邊投資協定。

哈恩表示，台灣的民主和法治是威權中國的對照組，她呼籲歐盟與台灣強化公民社會、經濟和學術等領域的關係。

德國另類選擇黨（AfD）議員默爾騰（Jörg Meuthen）表示，中國並非公平的貿易夥伴，中國的經濟和軍事擴張已成了西方價值共同體面臨的主要威脅。

默爾騰指出，兩岸關係的未來非歐洲人能左右，但他支持台灣人民的自決權，並對歐盟有意擴大對台關係表示歡迎。

歐洲議會結束辯論後，21日以壓倒性票數通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告（EU-Taiwan Political Relations and Cooperation），提出30多項具體建議，包括將台灣的歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」，寫下歐洲民意支持台灣民主的里程碑。