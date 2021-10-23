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白宮國務院同聲　確保台灣維持自我防衛能力

▲▼莎琪。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮發言人莎琪（Jen Psaki）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

白宮與國務院今天同聲指出，美國政策不變。美台防務關係以台灣關係法為指引，協助台灣維持自我防衛，並視任何非和平方式決定台灣未來行為，是對西太平洋和平與安全的威脅。

拜登昨晚參加美國有線電視新聞網（CNN）節目被問及若台灣遭到中國攻擊是否會捍衛台灣時表示，「會，我們對此有承諾」。拜登的回應引發外界關切美國對台政策是否有所調整，也成為今天白宮與國務院媒體簡報的焦點議題之一。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天多次面對媒體提問時，都給出同樣的答覆表示，「總統沒有宣布我們的政策有任何改變，他也沒有做出改變政策的決定。我們的政策並未改變。」

莎琪指出，美國與台灣的防務關係是以台灣關係法為指引，美國持續依循的台灣關係法中，一項原則是協助台灣維持足夠的自我防衛能力。另一項原則是，對於任何以非和平方式決定台灣未來的行為，美國將視為對西太平洋和平與安全的威脅並嚴正關切。

她也引述美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天稍早在比利時布魯塞爾的回應。奧斯汀表示，沒有人期望見到兩岸爆發衝突，拜登當然也不樂見，也沒有爆發衝突的理由。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）的答覆和白宮大同小異。他表示，美方政策不變，美國恪守台灣關係法，持續支持台灣自我防衛，並將持續反對任何片面改變現狀。

普萊斯也提到，美國始終堅持基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的一個中國政策。拜登深度恪守台灣關係法承諾，他在擔任聯邦參議員期間，投票支持台灣關係法通過。1979年台灣關係法通過生效以來，美國政策不曾改變。

正在歐洲訪問的奧斯汀今天稍早被媒體問到對拜登防衛台灣的看法。奧斯汀表示，沒有人期望看到兩岸爆發衝突，拜登當然也不樂見，沒有爆發的理由。他並重申美國恪守基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的一中政策，美方會持續歷任政府做法，繼續協助台灣取得自我防衛所需軍力，但「出於對台灣的尊重，他不會回答假設性問題」。

 

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