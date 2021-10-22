快訊／新莊逆孫22刀砍死阿嬤！法院晚間裁定羈押

▲新莊男作案後用外套包裹現金逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）



記者柯振中、陳雕文／新北報導

新北市新莊區20歲的李姓男子21日持刀殺害阿嬤，檢方複訊後，向法院聲請羈押。新北地院晚間認為，李男涉嫌殺人罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證之虞，裁定予以羈押。

回顧整起案件，遭到砍殺的是78歲楊江姓阿嬤，阿嬤原先是職業保母，多年前曾替鄰居李家照料年僅6個月大的李姓男嬰，後來李家經濟狀況愈來愈糟，家長也出現狀況，楊江姓阿嬤於心不忍，收養了男嬰，並撫養16年。

經過16年的照料，男嬰成了16歲少年，高中卻因為行為偏差、時常偷家裡的錢，楊江姓阿嬤忍無可忍，將少年趕走。

經過4年的歲月，李姓少年長大成人，卻依舊不學好，經濟陷入困頓，只能再向阿嬤求助。阿嬤念在舊情，又把李男接回，讓小兒子帶領李男，到工廠當學徒、有份穩定的工作。

▼李男被阿嬤撫養成人，卻反而拿刀砍死對方。（圖／記者陳雕文翻攝）



不過，李男21日時，發現阿嬤領了36萬元，是準備發給工班的薪資，起了歹念想偷走，過程中卻被阿嬤發現，因此持刀狂砍阿嬤，導致阿嬤滿地鮮血，陳屍在住家客廳當中。

李男作案完，用外套包裹搶來的錢，回到租屋處收拾行李，先前往色情按摩店消費，再到花蓮投靠網友，直到深夜11點左右，購買鹹酥雞時，被警方逮捕。

檢方複訊完畢，認為李男涉犯殺人罪，罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，犯的罪又是最輕本刑五年以上有期徒刑的重罪，因此向法院聲請羈押。

新北地院認為，李男涉犯強盜殺人罪，犯罪嫌疑重大，且犯案後遠離原住處，有事實認為有逃亡之虞，事後也有丟掉犯案跡證、對贓款表示記憶不清等行為，族易認為有滅證之虞，因此有羈押的必要，晚間裁定予以羈押。

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