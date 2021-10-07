《精神衛生法》為何不修法？　王婉諭嘆：民代覺得會換成選票嗎

▲時代力量立委王婉諭在節目上談論《精神衛生法》為何不修法的議題。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

「屏東挖眼案」引發民眾對於《精神衛生法》是否需要修法，補足社會安全網漏洞等議題的關注，時代力量立委「小燈泡媽媽」王婉諭在新聞節目《新聞挖挖哇》上指出，這個周在立法院也排了監護處分、精神衛生法的議題，但是對於很多民代而言，修《精神衛生法》是否會換成選票，是一個很大的挑戰。

▲律師馬在勤認為，現行的《精神衛生法》等於只設定保護人之後就斷掉了。。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



節目來賓律師馬在勤表示，現在《精神衛生法》有規定，需要給病患設立一名保護人，但是現行的保護人機制有一個大問題，例如誰去評估保護人，被選定之後他盡不進責，政府機關也沒有安排社工人員讓當事人可以求助，《精神衛生法》等於只設定保護人之後就斷掉了。

另一位來賓精神科醫師李俊宏表示，《精神衛生法》現在的規定是家屬互相推舉一名擔任保護人，那一名保護人就要善盡他的職責協助就醫，家屬如果無力照顧，或者病患沒有家屬，這就變成國家需要設定公設保護人。

李俊宏醫師指出，現行的公設保護人機制，是由當事人所在地的主管機關指派保護人，但現在的情況是保護人不是專責、專人、專款，基本上都是兼任的，大部分由公衛護理師、衛生局相關科室科長兼任，甚至還有公設保護人是縣市首長。

▲精神科醫師李俊宏指出，還曾經出現過公設保護人是縣市首長的情況。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



李俊宏醫師笑說，「市長要當他的保護人，那發生事情我到底要不要叫市長來？來跟我討論醫療計畫」。

為什麼有些精神病患可以回到社會，李俊宏醫師說，因為當病情控制到穩定程度，健保給付就會終止，就跟糖尿病患者一樣，其實病患在離院前也會先注射長效針劑穩定病情，長效針劑效期1~3個月不等，1個月的針劑大約8~9000元，3個月的針劑20,000元，美國FDA剛通過的新藥效期長達6個月可能更貴，而且不知何時進口到台灣。

李俊宏醫師進一步分析，長效針劑都有健保給付，長效針劑的跟住院比起來，還是針劑比較省成本，但是還是牽涉到總額預算的問題，但是精神科的「餅」就是這樣，如果針劑多佔一點預算，又排擠到其他運用。

針對修法的困境立委王婉諭感嘆，其實這個禮拜也排了「監護處分」跟《精神衛生法》議題，對於民代來說，這可能是一件很麻煩的事情，因為對他們而言做了這麼多的事情，「會換成我的選票、我的政績嗎？」因為即便修了法也不會看到4年內犯罪率下降或者精神障礙者穩定性的量化數據。

▲王婉諭感嘆《精神衛生法》修法困難的原因，在於即使修法了4年內也難以看出量化的成效，對民代而言很難換成選票。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



王婉諭說，她為了修法參訪了幾十個相關機構、團體，也拜訪過幾百位病友，因為她是不分區立委，選票壓力相對小，但是對於區域立委而言，有更大的選票壓力，還要做很多選區服務的時候，真的很難專注在這件事情上，如果當這類的事情發生，大家就只是道歉，或是覺得表示遺憾，希望把這個人永久隔離，就把大家暫時的擔憂或恐懼就結束了，「我自己都覺得是政府有怠惰，沒有去思考更上位，或者更前進一步的作為」。

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