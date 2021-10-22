狂砍22刀弒嬤！新莊軟爛男被逮「異常冷靜」…檢方聲請羈押

▲新莊軟爛男持刀弒母，供稱自己只拿10多萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市新莊區21日發生一起人倫悲劇！一名78歲楊江姓阿嬤遭養育了16年的李姓男子猛砍慘死，李男被捕時還異常冷靜，面對偵訊還像「就像看一齣電影一樣把旁白講出來」，而檢警相驗後發現，阿嬤身上共有22處刀傷，其中致命傷於胸口，將進一步解剖釐清確切死因，同時向法院聲請羈押李男。

回顧整起事件，死者楊江姓阿嬤原為職業保母，多年前替鄰居李家照料年僅6個月大的李嫌，但後來卻因為李家經濟越來越差，且李母也出現狀況，楊江姓阿嬤出於對李嫌的好感，決定收養，當成親生孩子撫養16年；但李嫌上高中後行為出現偏差，時常偷拿家中金錢，還動不動就伸手討錢，阿嬤最終忍無可忍，將李趕走，從此斷絕關係。

直到今年，年滿20歲的李男在外經濟陷入困頓，只好回頭再向阿嬤求助；阿嬤念在過去的感情，心軟決定接納，還讓51歲的小兒子帶著李嫌到塑膠工廠擔任學徒，讓李有份穩定工作，學習一技之長，豈料21日當天，李嫌發現阿嬤領了36萬元準備發給工班薪資，下午3時許心生歹念意圖竊取，不料過程失風被阿嬤發現，李嫌乾脆一不做、二不休，持刀狂砍阿嬤。

▲新莊軟爛男作案後用外套包裹現金逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

事後阿嬤的小兒子發現李嫌未到班，打電話請家人返家查看，阿嬤女兒一到家後就發現家中木門遭反鎖，打電話也沒人接，破門後赫見母親陳屍客廳，滿地鮮血，嚇得急忙報警。

警方調閱監視器發現，李男做案完後，還用外套包著贓款逃逸，接著返回租屋處換下血衣、整理行囊，變裝後攔計程車前往北市一家情色按摩店消費，才轉往花蓮投靠網友，直到深夜11時許才在購買鹽酥雞時被警方逮捕。

檢警初步相驗發現，楊江姓阿嬤頭部中3刀、胸口1刀、背部中18刀，全身上下共有22處刀傷，將擇日進行解剖，釐清確切死因。據了解，李男犯案時偷走楊江姓阿嬤背包內的11萬2千元，事後花在包計程車、手遊儲值及做半套上，被警方查獲時，身上剩8萬餘元現金，但詳細金額與消費細項仍有待比對中。

檢察官於訊問完畢後，認為李男強盜殺人犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡及湮滅證據之虞，又所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑之重罪，而向法院聲請羈押。