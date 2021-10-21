韓世昱涉貪全家被搜「外套蓋頭」30萬交保　爸哥聲押！母：抄得莫名

記者郭世賢、許力方／基隆報導

基隆檢調20日搜索國民黨市議員韓世昱辦公室、住家等多處處所，約談他和爸爸（前市議員）韓良圻、哥哥韓東叡及疑似人頭等多人到案說明，父子2人疑似遭檢舉向基隆市某知名建商不斷索賄，又詐領助理費，估計不法所得將近新台幣1000萬元。複訊後，檢方於深夜10時許諭知韓世昱30萬元交保，爸爸和哥哥有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押。

據消息指稱，近日基隆市某知名建商，因不滿韓良圻、韓世昱父子藉擺平建案及選舉政治獻金不斷索賄，憤而向檢調舉報父子2人貪瀆；追查後意外發現，韓良圻還涉嫌以人頭詐領數百萬元助理費，哥哥韓東叡則負責管理財務，涉犯《貪污治罪條例》，不法所得估近1000萬元。二案併發查證屬實，檢調於20日持搜索票，兵分5路前往搜索韓良圻父子住處、辦公室，將韓世昱和哥哥、爸爸、前助理簡姓、楊姓男子共5人帶回偵訊。

▲父子檔涉貪向建商索賄，韓世昱、韓良圻被檢帶回「外套蓋頭」。（圖／記者郭世賢翻攝）



韓世昱、韓良圻父子於當晚7時、8時許分別移送基隆地檢署複訊，韓良圻抵達地檢署時拿外套蓋頭，被媒體追問時僅回答「來澄清」，2人皆否認犯行。深夜10時許韓世昱交保後步出地檢署，聲稱一大早就起來配合調查，強調偵查不公開，也不清楚狀況，韓母則直喊「全家都被抄，抄得莫名其妙。」

經檢察官林秋田複訊後，諭知韓世昱30萬元交保，至於韓良圻與管帳的韓良圻長子韓東叡有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押，韓良圻的前助理簡姓、楊姓男子則均以5萬元交保。

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