莫德納加開還有1.3萬人沒預約！「這族群」下午4點前快把握

▲指揮中心加開第二階段莫德納疫苗預約，提供7/16前接種第一劑「55-64歲」可預約。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林育綾／台北報導

第12輪開打莫德納疫苗第二劑，今（22）日指揮中心加開第二階段，從上午10點到下午4點「限時6小時」，提供「55-64歲」已在7/16前施打第一劑者優先預約，符合資格者共2.4萬多人；不過目前僅1.1萬多人預約，還有1.3萬人還沒完成，提醒符合資格者把握機會儘快預約。

第12期提供莫德納疫苗第二劑，由於第一階段預約已在20日中午截止，雖有62萬人符合資格，卻僅有18萬人完成預約，原因是許多65歲以上長者已由各地方政府納入造冊接種對象，卻又前往平台預約，等於重複占掉名額，導致55-64歲民眾有2.6萬人符合資格卻預約不到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥日前說明，經清查，第一階段預約當中的11.5萬人，屬於已經造冊的65歲以上長者，僅有6.5萬人是55-64歲民眾，評估還有2.6萬人符合資格但尚未預約，指揮中心決定在10/22加開第二階段，優先開放「7/16(含)前已接種莫德納第一劑之64歲至55歲尚未預約民眾」預約，並預計於10月28日至10月31日施打，提醒符合滋個民眾前往預約。

今22日統計第12期「7/16(含)前已接種莫德納第一劑之64歲至55歲尚未預約民眾」預約狀況，至13:00為止，符合預約資格共24,563 人，已完成預約人數11,136人，大約還有1.3萬人還沒完成，提醒符合資格者把握機會儘快預約。