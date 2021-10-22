一個人時總覺得好孤獨？專家：「學會與自己相處」才能快樂

▲你是害怕獨處，身邊一定要有人陪的人嗎？（示意圖／翻攝PAKUTASO）



生活中心／綜合報導

你是害怕獨處的人嗎？在美國維吉尼亞大學(University of Virginia)曾做過一項關於獨處的心理實驗，實驗結果表明，人們寧願被電擊也不願意和自己獨處，其實「獨處」是一種能力，但很多人並不具備，甚至為了避開獨處時刻，刻意的去迎合別人，在《生活需要高級感》一書中提到，千萬不要因為害怕獨處的孤獨與寂寞，假裝自己很合群，因為你假裝合群的時候，不僅弄丟了自己，而且過得一點也不快樂。

書中表示，遠離無意義的社交，回歸內心的安寧。這並非是對現實世俗的逃避，也非消極厭世，而是更勇敢地走向自己的內心。從塵世的喧囂中抽離出來，找到與自己相處的方式，過自己想要的生活，不用再去刻意迎合，也無須再去被動地社交應酬，收穫的是一分淡然、一種生機盎然的生活和全新的自己。

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作家陶立夏說：「太多的答案不在外面的那個世界，而在你的內裡。沉潛於你的孤獨，終有廣闊的那天。」很多時候，我們尋找、徬徨，不過是想找到一個屬於自己的出口，走出陰霾。然而，那個出口不在外面的世界，也不在別人那裡，而是在我們的內心，而走進內心的唯一方式就是享受獨處。

獨處時，我們可以聽音樂，閉上眼睛，讓自己在音樂的海洋裡隨意漂流；我們可以學習一項自己感興趣的技能，給生活添一點色彩，不斷拓寬人生的道路；我們甚至可以什麼也不做，無所事事地發呆靜坐，一切都由自己決定，這是我們的自由，對於很多喜歡獨處的人來說，低品質的合群不如高品質的獨處，只有在獨處的時候，我們才是百分之百地跟自己在一起，才能達到內心真正平和與安寧的境界。

▼《生活需要高級感》。（圖／高寶書版提供）

