本土+2！「Ct值曝」匡列10人　陳時中：對社區影響小

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

今新增2例本土個案！指揮官陳時中說明，兩例個案都在基隆，Ct值都很高，住院後第二次採檢為陰性，抗體是陽性，相對評估對社區影響很小，持續疫調中。

指揮中心表示，今日新增2例本土個案中，案16461為印尼籍30多歲女性，長期在臺工作，今(2021)年10月20日因工作需求進行採檢，於今日確診(Ct值33，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)；已匡列接觸者7人，均列居家隔離。案16462為本國籍50多歲女性，10月20日因有陪病需求進行採檢，同日亦有全身倦怠症狀，於今日確診(Ct值33.2，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)；已匡列接觸者10人，均列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

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指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自緬甸(案16460)、印尼(案16463)、泰國(案16464)、馬來西亞(2例，案16465、案16466)及南非(案16467)入境，入境日介於10月7日至10月20日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲10/22確診數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計3,818,297例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,801,502例排除)，其中16,357例確診，分別為1,716例境外移入，14,587例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。