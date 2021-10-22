　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「同事上班剪指甲」驚見都市傳說：不能在家剪！OL妹惱怒...網戰翻

▲指甲「月牙」至少看到6片才健康？皮膚醫：沒影啦！（圖／記者趙于婷攝）

▲女同事在後面剪指甲！（圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

辦公室上班，最無法忍受同是什麼行為？一名OL妹抱怨，自從別部門的女同事調過來後，時常都不得安寧，後方「喀喀喀」的聲音四起，原來對方竟在上班剪指甲。某天，原PO忍不住詢問為何不在家或假日剪指甲？女網友的答案一秒刷新眾人三觀，文章曝光後，多數網友也直言「尤其指甲亂噴的話，更討人厭！」

一名女網友在PTT表示，目前從事內勤工作，前陣子有其他部門的女同事調過來，豈料某天正在上班，旁邊頻頻傳來「喀～喀～喀～」的怪聲，原PO好奇轉頭一看，愣見對方正在剪指甲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO皺著眉頭心想，偶爾一次就算了，殊不知是每隔一段時間，同事就會修剪她的指甲，「喀喀喀」的聲音已演變魔音傳腦，嚴重影響原PO上班的心情。

某次，原PO終於忍無可忍，按捺著脾氣詢問對方「為什麼不在家裡剪好指甲再來公司？」女同事則露出無奈表情，接著解釋2個原因，還暗藏奇葩的都市傳說，「回到家都很晚了，晚上不能剪指甲！」

當下原PO刷新三觀又問「那假日也可以剪啊！」女同事則表示，「她說她假日很忙，沒時間剪指甲！」超無言的答案讓原PO氣炸了，只好求助過來人「我能怎麼辦呢？」

上班族,OL,壓力大,不想上班,翻白眼。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女同事狂剪指甲，讓原PO狂翻白眼！（示意圖／非當事人／記者李佳蓉攝）

文章曝光後，底下網友卻兩派激辯，部分人也無法忍受，「是不是請他去陽台或哪邊剪，比較不會吵」、「不能～非常惱人，遇過男同事好幾個會這樣」、「如果辦公室都很安靜的話 不太適合」、「有衛生問題跟禮貌跟噪音問題」、「觀感差，乾脆同時敷面膜」、「剪指甲聲音真的很躁鬱」、「不小心斷掉，修一下可以，但不能接受一直剪」、「我同事剪指甲還之前掃到地上，不清超噁」、「這種人真的很討厭，尤其指甲亂噴的話，更討人厭」。

而另一派網友認為原PO大驚小怪，「 剪刀可，但指甲剪就會有點聲音」、「還好吧，我同事也會啊，指甲有時候分叉就會想趕快清掉，怕自己手癢去撕到流血」、「只能接受，或是他剪的時候你避開去廁所」、「到底為什麼剪指甲會噁心？那剪頭髮噁心嗎？在辦公室修眉毛化妝噁心嗎」。

▼多數人也無法接受！（圖/翻攝PTT）

▲▼大家能接受同事在公司剪指甲嗎？（圖/翻攝PTT）

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
亞歷鮑德溫《不可能的任務》最讓人不捨！等20年星運轉旺　卻誤
林采緹超巨雙球撐爆上衣！雞湯文網歪樓：有新桌布了
2劑AZ沒有輸！醫揭混打這類疫苗「抗體掉比較快」
李雲迪嫖娼被逮　「這群人」立大功被戲稱：全球第五大情報組織
好萊塢男星「誤殺美女攝影師」！現場畫面曝光
下藥撿屍真實受害片曝光！女大生「兩眼發白癱軟」滾爬
大雨連轟3天！一周降雨熱區出爐
國光女神收到自己裸照怒告　屁孩在警局發抖狂哭：只是好玩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Delta+變種「AY.1」與「AY.4.2」　專家解析4大QA秒懂差異

2劑AZ沒有輸！前台大醫揭混打這類疫苗「抗體掉比較快」

斗南人今天一直問「誰沒來上班」　業者曝5.9億威力彩幸運得主

飲料只買1杯共喝！她曝「男友5節儉行為」崩潰：是我太敗家嗎

爆買暖暖包「都代購在搶」　1事實更氣人：賣不好還能退好市多

華碩攜手桃醫推智慧防疫　齊心對抗疫情

「同事上班剪指甲」驚見都市傳說：不能在家剪！OL妹惱怒...網戰翻

婚禮一輩子只有一次「一桌3萬沒面子！」　呂捷1句話打臉新娘

10年前「北上喝喜酒包3600」結局哀傷！他發誓：北部的禮到人不到

日本進口胃腸藥「賦形劑不足」　食藥署要求回收逾8萬盒

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

台南男破解任天堂Switch免費玩　賣200款盜版遊戲2年賺千萬被逮

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

Delta+變種「AY.1」與「AY.4.2」　專家解析4大QA秒懂差異

2劑AZ沒有輸！前台大醫揭混打這類疫苗「抗體掉比較快」

斗南人今天一直問「誰沒來上班」　業者曝5.9億威力彩幸運得主

飲料只買1杯共喝！她曝「男友5節儉行為」崩潰：是我太敗家嗎

爆買暖暖包「都代購在搶」　1事實更氣人：賣不好還能退好市多

華碩攜手桃醫推智慧防疫　齊心對抗疫情

「同事上班剪指甲」驚見都市傳說：不能在家剪！OL妹惱怒...網戰翻

婚禮一輩子只有一次「一桌3萬沒面子！」　呂捷1句話打臉新娘

10年前「北上喝喜酒包3600」結局哀傷！他發誓：北部的禮到人不到

日本進口胃腸藥「賦形劑不足」　食藥署要求回收逾8萬盒

拍戲誤殺不是第1次！好萊塢2男星也慘死槍下　李小龍兒28歲爆肚枉死

羅維銘征地表最長52天5千公里超馬　將提前完賽亞洲第一　　　

加油站「巧遇未婚妻」下秒驚覺被綠　他躲回車上崩潰爆哭

「時薪73.8元」保全秀血汗薪資條　控「被和解」欠薪船過水無痕

內湖公寓隔套收租產品熱銷　專家曝3隱憂：小白別碰

2寶媽愛上哺乳快感！吃偏方豐胸泌乳　男友埋頭「吸出奶水」才啪啪

「沒貼胸貼」被長官關切：很不合宜！女星低胸參加公益…真實身分曝

亞歷鮑德溫《不可能任務》最讓人不捨！等20年星運轉旺…模仿川普人氣飆

太平青鳥明開幕！「海景第一排」看郵輪　還能抽4天3夜行程

獨／周蕙內蒙古騎馬「馬匹突加速」　下秒釀意外...傷勢曝光！

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

生活熱門新聞

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

一起幸福的變老！「3星座」最適合攜手一輩子

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

幾歲起不愛吃到飽　網曝改變關鍵

放棄AZ等混打BNT？醫2理由籲先打

王浩宇美食照驚見「辣溝正妹」　本尊曝光了

今年冬天特別冷？　吳德榮一圖打臉

台灣人哪些「壞習慣」最討厭

騷女深夜脫衣當街搖　整支弄斷被錄下！腦殘過程全PO網

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

五倍券＋大鈔　她被店家唸洗現金

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

藝FUN券6大QA！數位券「沒手機領不到」有解

變種病毒「AY.4.2」是下個魔王？前台大醫解答

更多熱門

相關新聞

「巨大毛壁虎」爬牆攻頂掛3分鐘！

「巨大毛壁虎」爬牆攻頂掛3分鐘！

這是披著貓皮的壁虎吧？！新北市新店區有隻虎斑貓「布丁」平時非常調皮，日前或許是想試試看攻頂的感覺，明明天花板什麼都沒有，就突然用爪子勾住壁紙一路爬到房間最高處的角落，掛在那裏整整3分鐘不肯下來，彷彿化身為一隻巨大的毛壁虎，神奇的舉動讓媽媽十分傻眼表示，「牠是不是該剪指甲了？」

日本「飲料打翻鍵盤膜」嚇破膽

日本「飲料打翻鍵盤膜」嚇破膽

直擊／立法院長辦公室首曝光　游錫堃愛書全都露、防疫小物上桌

直擊／立法院長辦公室首曝光　游錫堃愛書全都露、防疫小物上桌

OL針灸遭老醫師性侵　身體插針不能動

OL針灸遭老醫師性侵　身體插針不能動

台南沙崙智慧綠能科學城辦公室揭牌

台南沙崙智慧綠能科學城辦公室揭牌

關鍵字：

女同事剪指甲辦公室OL衛生噁心

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

被爆做親子鑑定「2娃不是他的種」　70歲張紀中發聲

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

儀表板突亮烏龜曬太陽！內行驚：別開了

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面