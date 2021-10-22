「同事上班剪指甲」驚見都市傳說：不能在家剪！OL妹惱怒...網戰翻

▲女同事在後面剪指甲！（圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

辦公室上班，最無法忍受同是什麼行為？一名OL妹抱怨，自從別部門的女同事調過來後，時常都不得安寧，後方「喀喀喀」的聲音四起，原來對方竟在上班剪指甲。某天，原PO忍不住詢問為何不在家或假日剪指甲？女網友的答案一秒刷新眾人三觀，文章曝光後，多數網友也直言「尤其指甲亂噴的話，更討人厭！」

一名女網友在PTT表示，目前從事內勤工作，前陣子有其他部門的女同事調過來，豈料某天正在上班，旁邊頻頻傳來「喀～喀～喀～」的怪聲，原PO好奇轉頭一看，愣見對方正在剪指甲。

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原PO皺著眉頭心想，偶爾一次就算了，殊不知是每隔一段時間，同事就會修剪她的指甲，「喀喀喀」的聲音已演變魔音傳腦，嚴重影響原PO上班的心情。

某次，原PO終於忍無可忍，按捺著脾氣詢問對方「為什麼不在家裡剪好指甲再來公司？」女同事則露出無奈表情，接著解釋2個原因，還暗藏奇葩的都市傳說，「回到家都很晚了，晚上不能剪指甲！」

當下原PO刷新三觀又問「那假日也可以剪啊！」女同事則表示，「她說她假日很忙，沒時間剪指甲！」超無言的答案讓原PO氣炸了，只好求助過來人「我能怎麼辦呢？」

▲女同事狂剪指甲，讓原PO狂翻白眼！（示意圖／非當事人／記者李佳蓉攝）



文章曝光後，底下網友卻兩派激辯，部分人也無法忍受，「是不是請他去陽台或哪邊剪，比較不會吵」、「不能～非常惱人，遇過男同事好幾個會這樣」、「如果辦公室都很安靜的話 不太適合」、「有衛生問題跟禮貌跟噪音問題」、「觀感差，乾脆同時敷面膜」、「剪指甲聲音真的很躁鬱」、「不小心斷掉，修一下可以，但不能接受一直剪」、「我同事剪指甲還之前掃到地上，不清超噁」、「這種人真的很討厭，尤其指甲亂噴的話，更討人厭」。

而另一派網友認為原PO大驚小怪，「 剪刀可，但指甲剪就會有點聲音」、「還好吧，我同事也會啊，指甲有時候分叉就會想趕快清掉，怕自己手癢去撕到流血」、「只能接受，或是他剪的時候你避開去廁所」、「到底為什麼剪指甲會噁心？那剪頭髮噁心嗎？在辦公室修眉毛化妝噁心嗎」。

▼多數人也無法接受！（圖/翻攝PTT）

