「陳柏惟每天只搞意識形態！」　朱立倫號召罷掉與台中市民對立的立委

▲台灣基進立委陳柏惟罷免案明天投票，國民黨主席朱立倫今再赴霧峰市場掃街催票。（圖／朱立倫辦公室提供）



記者楊蕓／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案明（23）日就要投票，國民黨主席朱立倫22日再赴霧峰市場掃街催票，他強調，此次罷免案是公民力量的展現，反對空汙、反對萊豬、毒品，陳柏惟在這些議題上卻完全站在台中市民的對立面，每天只搞政治對抗、意識形態，這就是民眾要罷掉最不適任的立委。

陳柏惟罷免案是朱立倫就任主席後的第一場選戰，對於勝敗是否會影響接下來在黨內聲望，朱立倫表示，這不是選戰，而是公民力量的展現，是在地民眾對立委是否能代表民意、代表大台中地區照顧百姓，包括反對空汙、萊豬、毒品等議題，陳柏惟完全站在台中市民的對立面，因此，國民黨作為一個民主的政黨，當然要支持在地的力量，希望大家明天都能夠站出來投票。

朱立倫強調，真正的選戰是明年年底的選戰，但我們在這個過程當中，不管公投、選戰，每一件事情都把它做好。

投票前最後一週，陳柏惟大打悲情牌，發起苦行行動催票。朱立倫表示，國民黨配合在地公民的力量，反對開放毒品、反對空汙、反對萊豬，這跟苦行一點關係都沒有，他質疑，陳柏惟為什麼沒有站在台中市民的角度來發聲？每天只搞政治對抗、意識形態，這才是民眾要罷掉最不適任的立委。