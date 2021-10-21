台南首辦管委會委員培訓　要讓公寓大廈管理更上手

▲台南市政府與台南市物業管理發展協會今年度首次開辦「台南市公寓大廈管理組織委員培訓營」，首場訂於30日舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南升格直轄市將屆滿10年，隨著產業與交通發展，人口往都會區集中，公寓大廈隨之興起，為協助社區主委更容易上手公寓大廈管理業務，台南市政府與台南市物業管理發展協會今年度首次開辦「台南市公寓大廈管理組織委員培訓營」，首場訂於30日舉行，有意者可撥打協會服務專線06-2603987王小姐洽詢。

市長黃偉哲，對於物業管理發展協會為提升台南市公寓大廈管理營運，回饋社區免費開辦培訓課程的精神表示贊同；並為落實社區自主管理、提升居住生活品質、減少公寓大廈糾紛事件，屆時將到場為培訓營揭開序幕，以鼓勵更多優質的主委投身社區事務。後續還會再開辦2場培訓課程，歡迎新成立報備管委會之各項委員共襄盛舉。

工務局表示，首辦培訓課程內容將從實務面出發，並邀請公寓大廈資深從業人員及律師，針對法令、管理運作及爭議處理等方面，透過深入淺出、案例討論等方式，讓與會主任委員都能快速的熟悉社區事務及組織運作。

工務局進一步表示，公寓大廈小從環境維護、大到設施設備檢修，都仰賴管委會的運作，包括定期完成社區的安全檢查及設施設備修繕更新，讓社區住戶的財產生命皆得以保障。市府期望藉由社區組織委員的培訓，提高公寓大廈管理維護品質，讓市府、協會與管委會三方聯手為住戶打造更優質、更安全的生活環境，創造帶點甜的台南生活。