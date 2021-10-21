文化部炎上！補救「藝FUN券不能領」　千人怒洗臉：守規則都傻子

▲文化部提出補救辦法，但也引發守規則的民眾怒火。（圖／記曾筠淇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

有多位民眾反應藝Fun券多人登記同一手機而無法領取，文化部為了保障中籤者的權利，提出補救辦法及系統更新，將於第3週抽籤完畢（28日）後，所有中獎券統一歸戶。不過補救方式出爐後，仍有許多網友表達不滿，認為當初規則就訂好了，為什麼又要改，再次灌爆文化部臉書。

文化部公布補救辦法後，有一批人滿意，卻也讓另一批人不滿，有網友直言，「當初就是因為，藝FUN NEXT APP規定一人一機，孩子才放棄抽籤，現在又說可以，當我們笨蛋」、「當初規定是一個號碼一人使用，我們才幫小孩選擇紙本，現在改這樣，我們這些當初照規定做的，不就是笨蛋了嗎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化部公布補救辦法後，有一批人滿意，卻也讓另一批人不滿。（圖／翻攝自文化部臉書）

文化部藝Fun券目前已進行兩波抽籤，不過卻有許多中獎的幸運兒十分著急，因為很多小孩沒有手機，加上當初大人在幫忙登記抽籤時，都使用大人的手機號碼登記，如今小孩抽中了，卻因為「藝FUN NEXT」APP規定一人一機，導致很多人無法幫小孩領取。

網友紛紛到文化部臉書留言，表示「沒辦法幫小孩領」、「小孩抽中但是綁定我的手機現在怎麼領」、「請問數位藝FUN共同綁定，要怎麼領取家人的」、「有四人中現在都不能領」、「為什麼要搞得這麼複雜」、「其他券都沒有這種問題」、「手機就只有1支，要怎麼幫小孩領，傻眼」。

針對中籤者多人登記同一手機而無法領取情形，文化部為了保障中籤者權利，提出補救辦法及進行系統更新，將於28日抽籤後，將中獎券統一歸戶於登記的手機號碼帳戶，意思是若一家4人均以同號碼登記，只要有中獎都統一於該手機號碼帳戶領取，目前已中獎的民眾不用再做任何更改。