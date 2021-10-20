記者邱晟軒／綜合報導

各部會配合振興五倍券，推出各種加碼券以刺激經濟。不過上周加碼券陸續抽出後，曾有網友秀出自己的身分證未碼為「00」並且崩潰直呼「大概這輩子都抽不到了」；然而，文化部加碼推出藝FUN券今（20日）稍早前就幸運抽出了「00」，消息曝光後令許多網友驚喜不已。

文化部加碼「藝FUN券」今日第二波開獎，繼上週首波抽出約81萬名幸運兒後，今在義謙法律事務所律師宋易修見證下，由文化部文創發展司長江清松、高雄市政府文化局長王文翠、臺南市政府文化局長葉澤山，自樂透機內00~99共100個數字，依序抽出身分證末2碼，而數位券抽出幸運號碼為「78、00、39、22、61、23、15」獲得每份600元藝FUN券。

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▲第二週「紙本」藝FUN券中籤號碼。（圖／文化部）

配合行政院五倍券加碼，文化部推出每份600元的「藝FUN券」總數300萬份，包括數位券240萬份、紙本券60萬份。經統計自9月22日起開放登記至10月15日第二波登記截止日，共有1,127萬891人登記（數位913萬3,811人、紙本213萬7,080人），扣除上週已獲得藝FUN券、本週已抽到國旅券、i原券、農遊券者，共有1,045萬3,369人（數位845萬7,043人、紙本199萬6,326人）符合第二波抽籤資格。

針對日前有網友崩潰直呼「身份證末碼0000，大概這輩子都抽不到」，不過稍早前的藝FUN券卻驚洗開出了身分證末碼「00」！消息一出，馬上讓許多正在收看直播的網友驚呼連連，「00出頭天」、「00出運了」、「還以為一輩子抽不到的00，第二週就開胡了！」

本站曾報導，「天選之人加碼券直接放棄 曬身分證驚哭了：這輩子都抽不到了」內文提到，事實上不管數字如何排列，抽中的機率是一樣的，有網友也點出，「這不影響機率啊，就跟大樂透你買123456中獎機率一樣的意思」、「機率是一樣的沒錯，但是商家辦活動特價通常不是0000，而是比如創始日期或是什麼特別的日子，當然政府的券是隨機，所以機率一樣」。