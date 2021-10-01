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開創商品新機　中華醫大USR團隊輔導南化在地青農　

▲中華醫大USR計畫召集人孫逸民校長（左三）偕同果農羅仁藻（右一）及小歇冰舖老闆廖建騏（右二）等人前往玉井和南化區贈送鮮果冰淇淋兌換券給五所國中小獎勵表現優秀學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大USR計畫召集人孫逸民校長（左三）偕同果農羅仁藻（右一）及小歇冰舖老闆廖建騏（右二）等人前往玉井和南化區贈送鮮果冰淇淋兌換券給五所國中小獎勵表現優秀學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學USR團隊，輔導偏鄉青年農民創業再添一筆，居中促成在南化區經營冰舖的青農廖建騏和當地果農合作，將賣相不好的生鮮水果變身成義式冰淇淋，不但為果農解決了剩果問題，也為地方產業開創新商機。

懷抱感恩的廖建騏，特地捐贈500份冰淇淋兌換券給南化區、玉井區五所國中小，獎勵表現優秀的學生，讓中華醫大USR團隊的協助繼續愛的循環。

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中華醫大USR團隊深入台南市南化區探訪小農的過程中，發現農民栽種的水果在採收後，存在不少賣相不好的水果苦無出路，連帶影響農民的生產成本。基於惜食並減少果農辛苦栽種的心血被浪費，USR團隊居中輔導在南化區南化街上開設小歇冰舖的青年農民廖建騏和當地果農羅仁藻合作，由中華醫大USR團隊協助指導廖建騏的小歇冰舖收購果農過剩或賣相不好的生鮮水果，將之開發製作鮮果義式冰淇淋。目前成功推出柳丁、芒果、鳳梨、芭樂、桑葚、龍眼乾等多種口味的冰淇淋，既能減少農廢數量，也可增加農民的收入，冰舖也因為產品的開發創造新商機。

▲中華醫大USR計畫召集人孫逸民校長（左三）偕同果農羅仁藻（右一）及小歇冰舖老闆廖建騏（右二）等人前往玉井和南化區贈送鮮果冰淇淋兌換券給五所國中小獎勵表現優秀學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有感於中華醫大USR團隊的協助，廖建騏響應USR（大學社會責任）的精神決定回饋鄉里，捐贈500份義式鮮果冰淇淋兌換券給玉井國小、玉井國中、南化國小、南化國中和北寮國小等五所國中小，作為獎勵有優秀表現的學生，只要段考成績是班上前三名者或有其他優秀表現者，都可以獲頒義式鮮果冰淇淋兌換券，憑券到小歇冰舖領取，五所國中小總計有888位學生都有機會因表現優秀領到鮮果冰淇淋兌換券。

10月1日在中華醫大USR計畫召集人孫逸民校長和團隊成員、果農羅仁藻等人的見證下，廖建騏親自將500份鮮果冰淇淋兌換券送給玉井區和南化區這五所國中小，每校100份，包括玉井國小校長江隆安、玉井國中校長何政謀、南化國小校長張理誠、南化國中校長陳榮華、北寮國小校長張鴻祺等都親自出席接受捐贈，並代表學校感謝華醫和廖建騏老闆對偏鄉學童的關懷與鼓勵。

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