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「用愛揮擊，扭轉未來」頂新和德文教基金會冠軍麵包用愛挑戰你的味蕾

▲▼ 「用愛揮擊，扭轉未來」頂新和德文教基金會冠軍麵包用愛挑戰你的味蕾 。（圖／頂新提供）

▲頂新和德文教基金會協助高關懷青少年實現夢想，攜手本土烘焙連鎖龍頭品牌一之軒。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會協助高關懷青少年實現夢想，攜手本土烘焙連鎖龍頭品牌一之軒，改良台東「孩子的書屋」所創作的冠軍麵包--「洛神醇奶」，於近日溫暖上市。為讓更多人知道孩子們的用心，邀請味全龍一同響應公益，17日於味全龍主場天母棒球場主動發起「用愛揮擊 扭轉未來」的活動，邀請民眾一起以行動支持孩子們的創意。

自2017年起舉辦全國性烘焙錦標賽以來，頂新和德文教基金會與多所社福團體共同協助高關懷青少年習得一技之長，迄今已培訓逾600多位「食將才」，並協助超過170人取得證照，同時媒合民間企業，提供學員們暢通就業管道，靠自身技能翻轉人生。

▲▼ 「用愛揮擊，扭轉未來」頂新和德文教基金會冠軍麵包用愛挑戰你的味蕾 。（圖／頂新提供）

▲頂新和德文教基金會烘焙技職教育計畫，助高關懷青少年習得一技之長。

本次上市的「洛神醇奶」精選台東特有的薑黃與洛神花，導入現代養生觀念，顛覆薑黃在一般大眾心中只是養生保健食品的刻板印象，散發淡淡的蜂蜜香與加入酸甜的洛神花乾，搭配表皮的脆粒，豐富的口感讓人有味蕾與視覺上的雙重饗宴。
台東孩子的書屋是由已故創辦人陳俊朗（陳爸）成立，從陪伴出發，深耕在地弱勢孩童教育已20餘年，提供晚餐、課輔與多元教育，「子自教、弱相扶、食自耕、屋自造、經自濟、政自治」是書屋的理想，亦與頂新和德文教基金會理念不謀而合。透過有效陪伴填補孩子們心靈的缺口，培養一技之長，逐步建立孩子自信心並能真正立足於社會。

為了讓更多人一同支持公益，只要在10月底前上傳與「洛神醇奶」的合照至「頂新和德文教基金會」FB粉絲專頁，即有機會抽中11/20味全龍賽事的門票，一起以實際行動實現孩子們的夢想，鼓勵他們找到自我價值與目標，成就共好社會，扭轉未來！

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關鍵字：

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