義大利研究：接種疫苗後　僅「高齡且患有重病者」會染疫死亡

▲義大利研究，接種疫苗後僅高齡重病族群會染疫死亡。（圖／路透）



中央社米蘭20日綜合外電報導

義大利的一項研究顯示，除非染疫者年紀很大或在染疫前已得到重病，否則只要是接種過COVID-19疫苗者，幾乎不太可能因這種疾病而死亡。

義大利國家衛生院（ISS）所做的研究顯示，已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的病故者平均年齡為85歲，且他們平均患有5種潛在疾病。

至於未接種疫苗的病故者，其平均年齡為78歲，染疫前平均患有4種疾病。

在已接種病故者之中，患有心臟病、失智症、癌症的比例偏高。

上述研究期間自今年2月1日至10月5日。研究人員分析671名未接種病故者與171名完整接種者的醫療紀錄後，發現上述狀況。

在同一段時期內，義大利有3萬8096人死於COVID-19，其中1440例已完整接種疫苗、3萬3620例尚未接種疫苗，另有2130例僅接種1劑疫苗，或是在接種不久後感染，體內抗體尚未形成。

本月稍早，義大利已成功替全國80%的12歲以上人口完整接種疫苗。政府認為，這是一個重要門檻，有助保護國民不致感染COVID-19。

儘管已經達成上述目標，政府仍規定，自10月15日起，所有勞工都必須持有「職場疫苗護照」。這項政策在首都羅馬等數個城市引發暴力示威。

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