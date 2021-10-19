火燒畫面曝！小貨車國道3突成火團　駕駛驚險逃生全車瞬成廢鐵

▲曾姓駕駛發現冒煙時，立刻將車輛停下，不到幾分鐘時間，整輛車已變成一團火球，消防人員撲滅後，只剩骨架。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道3號北上122公里處，18日上午10時許發生載運冷氣的小貨車起火意外，所幸40歲的曾姓駕駛倉皇逃出，但不到幾分鐘時間，整輛車已變成一團火球，還不斷冒出濃濃黑煙，影響國道行車視線，消防隊員獲報抵達現場，雖然及時撲滅火勢，不過小貨車連帶冷氣機都被燒得只剩下骨架。

苗栗縣消防局表示，18日上午10時13分接獲通報，稱國道3號北上大山交流道路段發生汽車火災；造橋分隊立即出動消防水箱車2輛、消防人員4人及後龍消防分隊出動消防水箱車2輛、消防人員4人共同前往執行火災搶救。

人員抵達時，發現1輛小貨車停放路邊且起火燃燒，熊熊火勢將車輛燒毀，所幸曾姓駕駛已順利逃出，無人受傷受困，現場消防搶救人員立即佈署消防水線撲滅火勢，順利完成任務，但整輛車已付之一炬。

據了解，曾姓駕駛原本要載冷氣去安裝，行駛到北上122K時，突然聞到一陣燒焦味，趕緊將車停到路邊，才剛下車就竄出火舌，接著火勢一發不可收拾，所幸沒有受傷，但全車連同冷氣也燒個精光，至於詳細起火原因，火調科還在釐清當中。

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