小玉YouTube觀看次數破5億！「最熱門是這部」網驚：明明很有才

▲小玉影片的觀看次數都很高。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber小玉（朱玉宸）爆出換臉賣謎片非法牟利，就有網友翻出小玉以前拍攝的影片，納悶「小玉的Youtube代表作是啥？」貼文曝光後，立刻引發熱議，而值得一提的是，小玉的Youtube擁有140萬人訂閱，且總觀看次數超過5億，對於走歪路，讓不少人相當感嘆。

有網友在Dcard上，以「小玉的Youtube代表作是啥」為題發文，提到他日前點開小玉的Youtube後，發現對方影片的觀看次數都很高，像是挑戰一週不洗澡的影片有619萬次、跟酸民對嗆的影片有509萬次等。

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除此之外，小玉也曾製作歌曲「社會亂源」要送給酸民，歌詞提及「多虧你們的成就，我就是社會亂源」。原PO聽了以後，也忍不住傻眼表示，她總算知道這首歌的靈感來自哪了。

底下網友則紛紛表示，「我自己覺得他本性是還算不錯的，但是不知道為甚麼後來越來越瘋狂，不勝唏噓」、「以前國中很愛看他的影片，但他到後面的影片越拍越誇張」、「他題材都很特別」、「賺錢賺瘋了」、「現在變成這樣，覺得蠻難過的」。

實際點開小玉的Youtube可見，他的訂閱者有140萬位，總觀看次數為5億6369萬5279次。除了各種題材的影片，他也會cover歌曲，其中，與安啾合唱的「有點甜」更有超過652萬次觀看次數，是所有影片中最多人觀看的一部。

先前就有不少網友大讚該片，「好好聽喔！比原作還好聽」、「希望你們能繼續拍，真的很好聽」、「聽了這首歌開始追蹤小玉」。不過，在爆出換臉賣謎片的事件後，近日也吸引些許網友忍不住感嘆道，「其實小玉很有才，可惜走到了不歸路」、「很可惜的年輕人」、「當初還希望小玉回來的，現在才知道原來他是這種人」。