怎樣的員工討主管歡心？專家：靠「這招」就能征服主管

▲員工要怎麼做才能討好主管、得主管歡心呢？（示意圖／視覺中國）



生活中心／綜合報導

「向上管理」是職場上必備的技能之一，究竟要怎麼做才能討好主管、得主管歡心呢？在《生活需要高級感》一書中提到，有意識地提高自己的工作標準，意味著你對工作的用心和熱愛，為了超越自己而不斷提高工作標準，不僅能得到主管歡心，還會獲得不斷學習和提升能力的大好機會。

書中表示，面對工作，有自己標準的人從來都是這樣要求自己：把工作「做好」，而不僅僅是「完成」。主管所交代的每一項具體工作，完成只是基本，至於把這份工作做到什麼程度，則完全取決於個人的工作態度。有人雖然按部就班，但是抱著得過且過的工作態度，最後交出一份中規中矩的成品；有人對自己要求嚴格，能努力做到的事情從來不拖泥帶水，他們總是雷厲風行，善於創新，再加上審慎全面的思考分析，從而不斷開拓新的發展管道，最後總能交出令主管和客戶眼前一亮的作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在職場中，有自己一套工作標準的人，即使在沒有明確標準的情況下，也能做到、甚至超出工作的基本要求。而且，能堅持自己標準的人，不會滿足於既定的標準，他們會在了解自己的基礎上，不斷給自己提出更高的標準，以此來實現職涯的成長和迭代。

有人僅僅滿足於執行工作中的基本要求，在沒有明確標準的情況下，還是一味地埋頭苦幹，缺乏獨立的思考力和學習力，做事從不講究技巧和方法，雖然看起來很努力，兢兢業業地忙碌著，但是這種忙碌的結局總是事倍功半，這樣的人無法在職場上走得更遠。