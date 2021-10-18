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3心態應對職場霸凌PUA　「認出危險信號 」不再被上司否定貶低

文／職場人

「PUA」來自搭訕藝術「pickup artist」的縮寫，指很會吸引異性，讓異性著迷的男女們，但用於職場上則引申為「上級對下級的精神控制現象」，包括言語、非言語、身體、心理上等，除了明顯的職場行為霸凌之外，其實職場上常會出現情緒勒索，像是謾罵、貶低等都會讓人心情受影響，下列編輯整理了3招應對職場PUA的方法，如果你也有相似心情或問題，一起練習讓工作不再被上司否定！

應對職場PUA方法1：認出危險信號 

 

▲3招應對職場PUA的方法（圖／pixabay，下同）

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不論是身處社會、職場還是任一團體之中，想混得風生水起或至少不要變成邊緣人，我們就得先學會觀察局勢、看懂臉色，職場人有沒有發現通常在職場中不被喜歡的人大多分為兩種，一種是總是狀況外的，一種則是常和大家背道而馳的，最先要避免的就是第一種（第二種則是依情況而論，有好有壞），而職場應對PUA第1個方法「認出危險信號」即是要先有觀察局勢的基本功。

職場上有些人態度相當強勢，他們懂得吸引別人，展現魅力以鞏固自己對他人的掌控，當你無法滿足他們對權力、控制和服從的需求時，他們可能就不再重視你，甚至貶低你，認出這類型的人，就是先認出危險信號「當心那些無法接受拒絕的人」，避免掉入PUA陷阱。

應對職場PUA方法2：別中計

職場應對PUA第2個方法為「別中計」，如果你無法讓自己跟霸凌者在現實環境中產生距離，至少可以維持心理距離。通常濫用權力者為了證明自己強大，會盡一切可能貶低你，讓你失去自信、提心吊膽。如果你表現出害怕、生氣甚至是道歉，就中計了！也會讓他們認為這招很有效，樂此不疲，拒絕牽扯不當的行為，就是表現出不感興趣！

應對職場PUA方法3：被霸凌不要怪自己

在職場PUA的關係中，被害者常常除了承受他人施予的痛苦之外，自身也會責怪自己，比如怨嘆是不是自己不夠優秀而討人厭等，在某種程度上，這是霸凌者的技倆之一，讓受害者自認為受虐待是自找的。其實，受害者之所以會反過來責怪自己，是因為責怪PUA的人很危險，因為在職場上我們可能還得仰賴他們，但是這種心態是錯誤的，我們必須認清PUA的本質，接受發生這種霸凌事件並非自己的錯，才不會反覆落入霸凌者的無限套路之中。

如果你也在職場上遇到類似PUA事件，可以參考《懂權力，在每個角色上發光》一書，擊敗沒安全感、霸凌，讓自己被需要就能自信發揮影響力。如果想要找人聊聊天也可以加入職場人社團或追蹤職場人Instagram掌握職場新訊息

【延伸閱讀】

老闆良心發現了？上司的5個態度轉變要小心！

讀懂職場「空氣」但不盲從！6個拒絕「人際空汙」的思考練習

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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關鍵字：

Workworks職場人 霸凌PUA工作

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