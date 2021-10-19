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中壢尖峰時段「20：00」送肉粽！送煞路線曝光網嚇壞：要怎麼避？

▲民俗專家說農曆7月不可以送肉粽。（示意圖／記者陳以昇攝）

▲中壢地區出現極罕見的校園送煞儀式。（示意圖／記者陳以昇攝）

記者閔文昱／綜合報導

生人請迴避！一名男網友指出，今（19）日晚上8點到10點，在桃園市中壢區會舉行送煞儀式，將從「新生路六合機械到海邊」，引發網友熱議，紛紛不解驚呼「應該要避開尖峰時段吧？」、「應該要避開熱鬧區域，總覺得路線真的很不妥。」

一名網友在臉書轉貼「綠動車業」公告表示，今20：00至22：00當地會有一場送肉粽儀式，路線為「新生路六合機械至海邊有送煞送肉粽」，呼籲當地鄉親晚上外出時，盡量避開不要經過，並透露已查証興和里里長，「本內容為真實，大家平常心看待就好。」

▲桃園市中壢區今晚舉行送煞儀式，將從「新生路六合機械到海邊」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／綠動車業）

▲網友指出，桃園市中壢區今晚舉行送煞儀式，將從「新生路六合機械到海邊」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／綠動車業）

對此，ETtoday記者實際致電興和里里長，對方僅回覆「沒事的沒事的」便掛斷電話；中壢分局青埔派出所則回應，有從網路上接獲消息，但目前尚未在路上看到送肉粽隊伍及車輛。不過還是有許多網友擔心，「下班時間會遇到很多人吧」、「這種行為都是在半夜吧」、「你知道這路有多少人車嗎」、「為什麼中壢會有這種習俗？明明以前沒有」。

▲網友截圖中壢分局青埔派出所回應。（圖／翻攝自臉書）

▲網友截圖中壢分局青埔派出所回應。（圖／翻攝自臉書）

事實上，台灣民間習俗認為上吊枉死的人怨氣最重，需要特別舉辦「送肉粽」儀式將煞氣送走，免得亡者在同個地點一再「抓交替」，儀式舉辦時，生人皆需迴避，原本此儀式在彰化鹿港流傳，但近年來傳到新竹及台中等地。

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