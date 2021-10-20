虎豹潭遺落的小紅鞋…踏進侯伯伯的傷心路　侯友宜：不會讓妳孤單

▲警消18日於落水點附近找到一件粉紅色雨衣、落水點20公里外的烏嘴長潭附近，發現一隻登山鞋，確認為劉姓女童所有。（圖／記者黃彥傑翻攝）

政治中心／綜合報導

新北市雙溪虎豹潭6人落水意外，至今天上午、事發第5天再尋獲第5名罹難者，目前失蹤的8歲劉姓女童仍未找到。如今已過黃金搜救72小時，新北市長侯友宜仍不放棄，他也透過臉書表達堅持的原因，「因為失去骨肉至親有多痛，我承受過」。

新北市發生虎豹潭6人（2名大人和4名小孩）落水意外，先前已尋獲4名罹難者，昨天也已過黃金搜救72小時，但新北市沒有因此停止搜救，市長侯友宜還特別指示持續搜索還未找到的15歲陳姓少女及8歲劉姓女童，新北消防局動用警消、義消、民間團體持續搜救，更在虎寮潭成立第二指揮所，從下游往上游事發點搜尋，共派出300多人，但仍無15歲陳姓少女及8歲劉姓女童的下落。不過，今天上午終於尋獲15歲陳姓少女的遺體。

侯友宜在臉書透露，進入基隆殯儀館前，腳步和心情一樣沈重，強忍傷感，深吸一口氣，身為父母官，來這裡是希望帶給家屬振作的力量，必須比誰都更堅強。罹難者的爸爸強忍悲傷，直說自己一定會堅強，淚水卻無法受控地落下，侯友宜擁著家屬忍不住紅了眼眶，侯友宜說，「因為失去骨肉至親有多痛，我承受過」。

侯友宜的感同深受，主要是自己親身的傷痛經歷，1992年5月15日上午11時40分，發生在桃園縣平鎮市的一起重大遊覽車火燒車事故，起火的遊覽車為一輛載有台北市私立健康幼稚園的53名師生及家長，原訂要前往新竹縣六福村主題遊樂園進行校外旅遊教學活動，在行經桃園縣平鎮市中興路時因短路起火燃燒，但因車內滅火器已逾期無法使用，半小時後火勢撲滅，但已造成23人死亡，包括2位家長、老師林靖娟以及20位孩童，其中1位孩童就是侯友宜的獨子侯乃維。

所以侯友宜說，即使昨天過了黃金搜救72小時，也不放棄搜救，「絕不放棄任何一線希望，全力搜救到最後一刻」，也安慰家屬，「人生無常，我懂失去的當下，有多難接受 ，不論您們需要什麼幫助，記得告訴我一聲，我都會在」，他也在臉書感性地喊話，「72小時了，鞋子還在等小主人回來…妹妹，妳放心！伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單」。

▼虎豹潭搜救人員出動水下攝影機，新北市長侯友宜指示出動搜救犬。（圖／記者陳以昇攝）

