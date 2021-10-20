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好食券「還沒用就額滿」！　網曝真相賺翻：值得了

好食券。（圖／翻攝好食券網站）

▲經濟部推出500元好食券。（圖／好食券官方網站）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾仍持續揪出經濟部推出的「500元好食券」使用問題繁多！就有一名網友19日發文指出，查詢好食劵的額度，發現竟然已經額滿了，讓他傻眼直呼「自己沒吃那麼多啊」，一查才知道原來連鎖賣場也被歸類在使用商家中，貼文曝光後立刻引起熱議。

一名網友昨日在臉書《爆廢公社二館》發文指出，他上銀行數位五倍劵的專屬明細查詢自己好食券的額度，結果一查發現，好食劵額度發現竟然滿了，「想說自己沒吃那麼多啊，一查才發現，原來家樂福算在好食劵裡頭！」

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貼文曝光後，立刻引起許多已使用過好食券的過來人紛紛回應，「好食券被算在家樂福購物的+1！雖然我幾乎全部都是買菜買吃的」、「綁LINE Pay隨便刷，今天就通知刷滿了」、「之前不是有人說情趣用品也算在好食券裡」、「上禮拜去大潤發買也算在裡面」；不過也有網友認為很賺表示，「其實好多不是吃的管道都算在好食券，沒差啦就當作是多拿到500的額度，比紙本多500值得了」、「家樂福也算在內喔，我也是看明細才知道，賺到了」。

▲▼有網友發現，自己好食券還沒用卻額滿了！。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲有網友發現自己好食券還沒用卻額滿了！。（圖／翻攝爆廢公社二館）

另外也有熱心網友解釋好食券的使用原理，他指出「綁定數位五倍券的支付方式結帳，不用選擇使用好食券，系統會自動判別並且依以下順序認列消費：i原券（1000元）→地方創生券（500元）→好食券（500元）→五倍券（5000元）。」　

針對好食券相關使用疑慮，本站曾報導「她花好食券竟扣五倍券：我很怕　經濟部回應了」內文指出，有民眾使用「好食券」吃速食，一查數位五倍券回饋時發現，竟然被拆帳，一筆扣了好食券，另一筆則是扣五倍券，讓她疑惑明明好食券還有額度，五倍券卻被吃掉。對此，經濟部回應，回饋會有時間差，如果發現有異只能詢問銀行端。

針對好食券亂象叢生，經濟部也說明將儘速更新好食券官網的相關資訊，包括明確列出商家可使用哪些數位支付工具，像是A店家接受信用卡、B店家使用電子支付等，也會列上消費適用的數位支付工具，以及店家相關資訊，方便民眾進一步查詢使用。

▼好食券使用注意事項。（圖／翻攝自經濟部商業司）

▲▼好食券。（圖／翻攝自經濟部商業司）

▲▼好食券。（圖／翻攝自經濟部商業司）

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