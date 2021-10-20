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NIKE門市週年慶來了！「五倍券超殺組合」現省2千元、免費拿後背包

記者鮑璿安／台北報導

運動品牌NIKE近期開跑週年慶活動，針對許多熱門單品都有特價，像是經典鞋款NIKE REVOLUTION 5直接降價至1290元就能入手，另推出搭配五倍券使用的優惠組合，「上衣+運動外套+短褲+運動鞋」的全身裝備，先折2千元。滿額禮則有鞋袋、後背包品項，此時入手最划算。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲優惠品項包括鞋款 REVOLUTION 5男女款式 。（圖／品牌提供）

NIKE不定時會在官網舉辦特價活動，但實體門市不多見，今年週年慶就讓民眾直接進店挑選商品，優惠品項包括鞋款 REVOLUTION 5男女款式，以泡棉中底搭配紋理外層設計，是輕盈舒適的不敗款式，現從原價2,100元降至1,290元，現省810元。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲部分店點消費滿NT$12,800贈送卡其色後背包。（圖／品牌提供）

為搶五倍券商機，品牌這回也推出全套組合，上衣+運動外套+短褲+運動鞋品項，整套原價 6,740 元，周年慶優惠組合價4,740元。另也有消費滿6,800元贈送Nike 鞋袋；部分店點消費滿12,800元贈送Nike 後背包，Young Athlete 童裝店點消費滿5,800元贈送Nike黑色小包。因各店週年慶檔期不同，具體依據店內公告，若在週年慶首五日消費滿6,800元，即可免費拿Nike不銹鋼保溫瓶。

【更多熱門鞋款】

adidas Golf X ZOZO聯名鞋款推出全黑版本Stan Smith

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲adidas首次將品牌標誌性的Stan Smith鞋款加入高爾夫球領域。（圖／品牌提供）

adidas首次將品牌標誌性的Stan Smith鞋款加入高爾夫球領域，與日本ZOZO聯手打造鞋款，以曜石黑色系包覆鞋面，唯獨鞋底以紅、黃、藍多彩顆粒點綴，傳遞重視獨特性及個體平等的精神，並以此次聯名設計，慶祝今年ZOZO高球錦標賽回歸日本舉辦。

PUMA Mayze Infuse 鞋款

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Mayze Infuse 鞋款； Mayze Chelsea Infuse 踝靴。（圖／品牌提供）

PUMA 厚底鞋一直是不敗首選，Mayze Infuse 鞋款以 MAYZE 為原型，改以簡約美學打造全新風格，招牌搶眼鋸齒加厚大底搭配上米色麂皮鞋面，黑色彎刀劃過鞋側給人沉靜安穩的舒適感。同樣以 Mayze 為設計原型的還有 Mayze Chelsea Infuse 踝靴，以切爾西靴型為主要輪廓，鞋面使用高級皮革及鬆緊帶材質拼接，在全黑的鞋面營造質感。

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