朱立倫對美工作全面開展　年底設立駐美代表處籌備處

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

美台國防工業會議，國民黨日前指派美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中、曾任國安局駐美特派員的軍史專家田在勱，做為正式代表，轉達國民黨對美立場。國民黨表示，年底前更將設立「國民黨駐美代表處籌備處」，並已指派新任國際部副主任黃裕鈞負責籌備工作。

翁履中、田在勱除了於美東時間11日的午餐會中進行演講，會後也拜會各主要智庫負責人，共同針對相關議題交流，加上昨日已發布的常駐美代表處國際部副主任黃裕鈞，以及日前國際事務工作小組會議，朱立倫主席任內「重中之重」的對美事務正式全面開展。

翁履中在日前美台國防工業會議中，宣達國民黨主席朱立倫未來對美三項重要工作，包括對美常態溝通、與國防產業合作，以及制定國民黨版「國家安全戰略指導方針」。

翁履中說，有鑑於美中長期戰略競爭加劇，民進黨政府此刻無力維繫穩定的兩岸關係，國民黨承諾要挺身而出承擔起維護臺海和平與穩定的責任。

他表示，在對美常態性溝通方面，朱主席將強化任何與美方交流的機會，並致力於深化國民黨與美國關係；上週四亦發起國際事務工作小組，由具備實務經驗的美台關係專家所組成，未來將由小組成員以主席特使身分，定期率團訪美對話，一旦疫情限制放寬，將更頻繁地與美交流。

國民黨表示，年底前，更將設立「國民黨駐美代表處籌備處」，並已指派新任國際部副主任黃裕鈞（Eric Huang）負責籌備工作，與美國聯邦政府、國會、政策智庫、大學溝通國民黨的政策議程、立場，期盼盡快展開更多對話。

日前國際事務工作小組，有前陸委會主委夏立言、前國安會副祕書長張大同、前外交部次長李澄然、章文樑、輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎、主席特別顧問暨國際部主任黃介正等人與會。

田在勱將軍、翁履中教授，在會議結束後繼續前往拜會多所華府智庫，轉達朱立倫的問候，並與包括卡內基國際和平基金會副總裁費根葆（Evan A. Feigenbaum）、戰略暨國際研究中心中國力量計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）、布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲（Richard Bush）以及桑頓中國中心資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）在內的美中台政策專家會晤，並就共同關切議題交換意見。

國民黨表示，翁履中的演講十分成功，會後美國在台協會現任主席莫健、前任主席薄瑞光均給予正面回應，而主辦單位美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）也致函翁履中教授，表達對本黨派員出席及國際部同仁的聯繫工作表達感謝，期待繼續與交流合作，推進美台關係。