高鐵App升級了！11月底前「更新或下載」就抽免費車票

▲高鐵升級App功能。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司升級改版App，新增高鐵TGo會員直接兌換「點數365」平台商品服務，增加首頁自訂快捷鍵、自動帶入會員資訊，還可看車上刊物TLife，只要在11月30日中午12時前，更新或下載「台灣高鐵」App並登入高鐵會員TGo帳戶，即可參加抽獎。獎項包括高鐵標準車廂對號座免費乘車券、TGo點數。

高鐵公司表示，高鐵車上刊物「TLife」，也首度推出全新設計的網站，並可透過「台灣高鐵」App連結進入，方便旅客隨時隨地利用「台灣高鐵」App瀏覽「TLife」的精采好文。

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▲旅客下載高鐵App就可參加抽獎。（圖／記者李毓康攝）

另外，新版「台灣高鐵」App除加強個人化功能，也針對旅遊行程規劃、查詢優惠車次等功能進行優化，旅客操作各項功能將更流暢。

新版的「台灣高鐵」App強調個人化服務，首頁可自訂最常用的功能鍵，也會根據旅客所在位置，以最近的高鐵站作為起程站，顯示最近出發的班次，旅客查詢列車時刻及適用優惠更加快速。

新版「台灣高鐵」App串連「點數365」平台，提供旅客隨時使用TGo紅利點數輕鬆兌換數百種商品，享受便利的會員點數經濟新體驗。即日起iOS用戶可透過「App Store」、Andorid用戶可透過「Google Play」下載最新版的「台灣高鐵」App。