LIVE／75萬份600元藝FUN券再抽籤　開獎直播

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文化部「藝FUN券」將於今（20）日下午3點30分進行第二輪抽籤，將以彩球和樂透機隨機抽出身分證末2碼對獎，預計抽出「數位券60萬份、紙本券15萬份」，總計75萬份。《東森新媒體ETtoday》將進行直播。

配合行政院五倍券加碼，文化部推出每份600元的「藝FUN券」總數300萬份，包括數位券240萬份、紙本券60萬份，可在全國超過1萬家以上的藝文場所使用。繼上週13日抽出第一輪後，今迎來第二輪抽獎，由文化部文創發展司司長江清松代表抽籤，同時台南市政府、高雄市政府也將帶來特色景點、活動及好康優惠，邀民眾帶著五倍券及藝FUN券來一趟藝文之旅。

文化部表示，第一至三週採抽取身分證號末2碼數字，數位券、紙本券分別依序抽出中籤號碼，直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份，即停止抽籤的方式辦理；第四週則會以300萬份扣除前三週累積中籤後的份數進行抽籤。

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尚未登記藝FUN券者，仍可至「五倍券共通平台」登記參加後續梯次抽籤，還有2次抽籤機會，將在10月27日、11月3日，也就是每個星期三的下午3點30分進行抽籤。其中紙本券除了可在「五倍券共通平台」點選加碼券登記，也能在四大超商持健保卡到事務機插卡進行登記。

▲文化部今將進行「藝FUN券」第二輪抽籤。（圖／記者林育綾攝）