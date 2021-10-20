稻米將被中國禁止進口？　陳吉仲：應不會，台灣水果比較可能

▲陳吉仲不認為稻米會被中國禁止進口。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸以檢疫不合格為由，9月突然宣布暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，外界也擔心台灣稻米可能是下一波項目，農委會陳吉仲上午表示，去年台灣稻米外銷約20萬公噸，其中約9多萬公噸外銷到中國大陸，去年大陸因疫情、水災等問題，大量從國外進口黃豆、玉米、小麥，站在糧食安全角度，不認為針對中國會針對稻米進行不符合國際規範的片面禁止進口，比較可能透過防檢疫議題不進口台灣水果。

中國大陸海關總署上月突然發布通知，指今年以來多次從台灣輸陸的釋迦和蓮霧中檢出有害生物介殼蟲，決定從9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸，也是繼鳳梨之後，中國大陸再次禁止台灣水果輸陸。

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面對中國的這樣不定時炸彈，立法院經濟委員會今天（20日）邀請農委會主委陳吉仲針對「台灣農漁產業生產概況、內外銷情形及降低中國貿易依存度精進措施」進行報告及備詢，會前接受媒體聯訪時，媒體詢問稻米是否可能是下一波可能被禁止進口產品。

陳吉仲說，去年台灣稻米外銷約20萬公噸，其中約接近一半、9多萬公噸外銷到中國大陸，而中國有十幾億人口，去年更因為新冠肺炎與水災、與氣候問題引發的糧食安全問題，故中國大量從美國等國家進口黃豆、玉米、小麥，站在糧食安全的角度，不認為針對中國會針對稻米進行不符合國際規範的片面禁止進口。比較可能透過防檢疫議題不進口台灣農產品，比較可能項目是台灣水果。