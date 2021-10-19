淪換臉地獄如發片機器人　小玉落網哀嘆：年削千萬沒時間花錢

▲網紅小玉涉賣變臉不雅片18日深夜交保後離開地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局18日宣布偵破網紅小玉（本名朱玉宸）涉嫌以變臉技術後製換臉A片販售牟利，遭換臉當A片女主角的被害人包含立委高嘉瑜、市議員黃捷及眾多女模女網紅高達百人；據瞭解小玉雖然自學 deepfake AI換臉技術後製換臉A片轉取上千萬元現金，但他落網後向警方表示：「我做的很累、你們來找我，我真的鬆了一口氣！」

小玉17日在新北市樹林區工作室遭警逮捕，他表情如釋重負，自陳一開始接觸deepfake AI換臉技術，覺得是一種很酷很新奇的影片製作技術，「彷彿看到網路影片製作的新天地」。





▲網紅笑笑小玉捲入換臉A片營利案件遭警方逮捕調查。（圖／翻攝自笑笑Instagram、記者張君豪翻攝）

但後來基於好玩、惡搞心理，一開始換臉熟稔網紅影片引發高度關注，胃口越養越大，才一步步走向換臉A片產製過程；開設Telegram私密「台灣網紅換臉」群組後，網友定期票選活動踴躍，8千人慕名入群訂購影片，也因此才遭警方盯上被捕。

雖然警方統計小玉經營換臉A片群組逾1年獲利上千萬元，但小玉在換臉A片生意上軌道後，長期陷入換臉後製地獄中，每天睡醒就是讓電腦跑deepfake機器學習模組，如果遇到換臉對象臉部照片影片「素材不足」還得與莊男設法找出更多照片影片、務求讓換臉A片品質盡善盡美。

小玉落網後向警方透露，至此他覺得換臉創作已非樂趣，而是網友期待下，他成為一個熟練產製換臉A片的機器人，工作壓力非常大，幾乎壓縮個人生活時間，連付房租、繳水電費買餐飲都得拜託另名網紅笑笑幫忙。

小玉落網才如釋重負，認為自己惡搞眾多知名女網紅、政治人物換臉A片「被抓是遲早的事」「你們找我、我真的鬆了一口氣」，加上販售換臉A片收費全匯到自己銀行帳戶，製作影片1年多、除了購物花費外、包含保險箱400多萬現金、銀行200多萬元存款及賓士GLC 300頂規修旅車全被法院查扣、才驚覺靠換臉A片賺錢根本是竹籃打水一場空。

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