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不只五倍！搭上百貨週年慶五倍劵放大再放大！週年慶家電優惠總整理一次搞懂

▲▼五倍券,Oral-B電動牙刷,Braun電鬍刀,百貨週年慶。（圖／品牌提供、資料照）

▲拿到五倍券花在哪？網友紛紛推坑這發放時機點擺明就是衝著百貨週年慶！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

百貨週年慶開打！週年慶期間向來都是入手高規格或高單價產品的最佳時機，有別於往年單單滿萬送千，滿千送百的折價，今年搭配政府五倍券發放，百貨業者更推出多款優惠，像是搭配多種優惠形式把5000放大變8000，或甚至直接7倍返還活動，直接獲得視同購物金的會員點數，搭配指定銀行數位綁定加贈抵用金，簡直利上加利。不少網友已鎖定這次要把五倍券全花在百貨公司裡的家電櫃位，打算趁這一波五倍券加週年慶購入平常捨不得入手的家電單品，好好「振興」生活品質。許多人以5千元左右的預算，仔細比較各家百貨優惠，在這一波年底購物潮入手觀望很久的單品，像是時序進入秋冬，門窗經常關緊緊、需要一台高質感空氣清淨機；或是趁此機會換一把符合「都會型男」形象的高規格電鬍刀；又或是無痛入手一直觀望的超耐用德國製電動牙刷⋯⋯等，週年慶是時候把它們通通帶回

逛一圈家電樓層，口碑極佳有４種強效淨味濾網的「Honeywell Insight空氣清淨機」促銷價5990還贈2片濾網；久坐上班族超需要的「Style Smart美姿調整椅」促銷價5000；疫情趨緩重新找回運動習慣必備的「Medisana隨身冷熱按摩槍」促銷價5980⋯⋯等，通通都是消費者的慾望清單，但網友們最推的不外乎是刷得又快又乾淨，備配智能壓力感應燈的「Oral-B 3D智能電動牙刷」；和免拆快洗、追求效率最佳選擇的「BRAUN新5系列電鬍刀」。牙刷及電鬍刀天天都會用到，週年慶期間Oral-B 3D智能電動牙刷Genius9000超殺價只要5000還贈2年份替換刷頭，直接58折帶回家；BRAUN 電鬍刀50-B7000CC下殺5000，現賺2千。趁這一波剛好可以用五倍券帶個人頂級家電回家，讓人直呼「太划算」。

▲▼五倍券,Oral-B電動牙刷,Braun電鬍刀,百貨週年慶。（圖／品牌提供、資料照）

▲BRAUN電鬍刀是許多男性心目中的夢幻逸品。（圖／品牌提供，下同）

優惠琳瑯滿目，許多消費者不知從何下手，上網發文想聽聽網友們的意見，意外引來大票回覆，「買每天都用得到的東西比較划算」、「一直很想要一支百靈電動刮鬍刀，之前都買不下去，現在特價5000根本是上天的旨意」、「買刮鬍刀一定要買好清洗的，不然用一下就懶得用了」、「５分鐘快充超方便！！！不然沒電就不能用了」、「電鬍刀真的效率超高，刮得快又乾淨，手動沒得比」。

▲▼五倍券,Oral-B電動牙刷,Braun電鬍刀,百貨週年慶。（圖／品牌提供、資料照）

▲週年慶期間買Oral-B電動牙刷省兩千多還送兩年份刷頭。

除了電鬍刀廣受青睞，電動牙刷也是網友大推熱門購物選擇，「當然要買電動牙刷啊，比用手刷方便，用過之後就回不去了」、「本來就想換一支高階款Oral-B電動牙刷了，五倍券用在這超剛好」、「買電器我一定挑德國製的，品質才有保障」、「週年慶期間買Oral-B電動牙刷價格超殺還送2年份刷頭耶，我打算連家人的一起買」，網友討論熱烈之餘，也釣出愛用者分享，「我一直都用Oral-B的電動牙刷，一定要用有壓力感應燈的，用了才知道以前都刷太大力⋯⋯」、「清潔力強又能保護牙齦，用電動牙刷真的比較少刷到牙齦流血」、「已經推坑三個朋友買Oral-B了⋯⋯」。

▲▼五倍券,Oral-B電動牙刷,Braun電鬍刀,百貨週年慶。（圖／品牌提供、資料照）

▲網友表示「一定要挑有壓力感應燈，才能幫助偵測刷牙力道」、「買電動牙刷我一定挑德國製的，品質才有保障」。

第一次要入手電動牙刷的新手最擔心不會控制力道，記得挑選配有智能壓力感應燈的款式，方便控制力道，不用擔心傷到牙齦。週年慶期間搭配五倍券，Oral-B讓你無痛提升生活品質，現在德國製Genius 9000限時限量下殺58折，送2年份刷頭，等於購機一次，直接到位，第一隻電動牙刷入手首選。 而在意任何口腔死角，或有植牙、矯正、及深層清潔需求的消費者，可以多考慮Oral-B高效活氧沖牙機MDH20，現在加碼振興價只要3000即可輕鬆入手。

▲▼五倍券,Oral-B電動牙刷,Braun電鬍刀,百貨週年慶。（圖／品牌提供、資料照）

▲▼網友表示挑選刮鬍刀一定要注意「買刮鬍刀一定要買好清洗的，不然用一下就懶得用了」、「5分鐘快充超方便！！！不然沒電就不能用了」。

▲▼ 不只五倍！搭上百貨週年慶五倍劵放大再放大！週年慶家電優惠總整理一次搞懂 。（圖／品牌提供）

免拆快洗的BRAUN新5系列電鬍刀，主打只要15秒免拆快速洗淨，讓上班族提升生活效率，德國製的浮動3刀頭，不同角度一次刮淨。趁現在最佳時機，德國百靈BRAUN新5系列振興限時優惠5000元，直接無痛升級生活品質吧！如果想追求更高級質感生活且預算充裕，一定要進階選購百靈音波電鬍刀 9350s，此款透過音波震動可以震出深層鬍根，能更深入刮除鬍鬚根部，延緩鬍渣冒出頭的時間，今年更推出100周年限定包裝，搭配週年慶期間優惠價15000，再送價值1800的92S刀頭。追求高品質的都會型男必備首選！

週年慶熱騰騰開打，眾家百貨業者除了買千送百更多出眾多加碼活動，多重優惠就趁這一波鎖定觀望許久平常下不了手的的家電產品，提升自己的生活品質吧。

恆隆行專櫃LINE連結（點各專櫃連結可直接加入）►https://pgno1.com/KLRQz

百貨櫃點＆電話查詢►https://pgno1.com/JlmQ7

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

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