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想中「888元農遊券」還有2次機會！　最晚29日前要登記

▲▼農遊券抽籤。（圖／記者許展溢攝）

▲水保局局長李鎮洋（右）抽出幸運數字50。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（20日）上午抽出第2波農遊券，每張面額888元，幸運身分證尾數只有2組50、13，共計25萬6327名，中籤者今下午5點會收到簡訊通知。水保局表示，接下來還有2週會再抽，若還沒登記的人想參與，記得一定要在10月29日前到五倍券共通平台做「加碼登記」。

水保局指出，第一週總抽籤人數超過1071萬人，身分證尾碼89、32、54、597、453及152中籤，總計有23萬695張，中籤率僅約2.15%。截至今登記想抽中農遊券人數超過1153萬人，抽出2組身分證尾數50、13，共有25萬6327名，中籤者今下午5點會收到簡訊通知。

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▲▼第2波農遊券中獎號。（圖／水保局提供）

▲第2波農遊券中獎號。（圖／水保局提供）

有中籤的幸運兒要注意，農遊券只能透過APP領取並使用，10月25日可下載「農遊券APP」，依照簡訊指示輸入帳號、密碼登入成為農遊券會員，登入成功系統將自動入券至票夾。若已註冊成為會員者，則請先更新農遊券APP，並直接以原密碼登入，登入成功系統將自動入券至票夾。

另外，農委會提醒，農遊券仍持續開放申請登記，未來會在10月27日以及11月3日連續兩週抽出農遊券幸運得主，有興趣的民眾可至五倍券官網勾選參加農遊券抽籤。即日起民眾也可持5倍券或現金至農遊券合作業者處消費，單筆消費滿1000元，登錄發票或紙本五倍券等資訊，就有機會再抽第二階段農遊券，以及農委會加碼推出的農村好禮週週抽活動。

農遊券
►面額：888元
►發放數量：146萬份
►每週抽籤數量：22萬份
►發放部會：農委會
►抽籤時間：每週三上午（10月27日、11月3日）
►使用期間：110年10月25日至111年4月30日
►適用範圍：農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區

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