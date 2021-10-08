　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

李李仁帶逛空氣清淨機　內行人趁週年慶挑Honeywell「空氣險」護全家

▲李李仁本次受邀擔任恆隆行Honeywell空氣清淨機的一日店長，受訪時除了各式空氣清淨機的介紹以外，更熱心分享怎麼為自己和家人打包健康的空氣。（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

李李仁總以愛家著稱，本次受邀擔任恆隆行Honeywell空氣清淨機的一日店長，受訪時分享空氣品質對於家庭成員健康的重要性。除了各式空氣清淨機類別的介紹以外，更熱心分享怎麼為自己和家人打包健康的空氣。像是Honeywell推出的全台首創「空氣險」，週年慶和五倍券到手想為自己或家人提升生活品質時，就可當作購買的利多。

李李仁擔任恆隆行Honeywell空氣清淨機的一日店長（圖／擷取自影片）

▲Honeywell推出的全台首創空氣險，週年慶和五倍券想為自己或家人提升生活品質時，就可當作購買的利多。（圖／擷取自影片，下同）

李仁哥（李李仁）一邊介紹櫃上的產品，一邊大方地與ETtoday特派記者小孟分享，自身就是為家人準備 Honeywell Air Touch X305空氣清淨機，擁有靈敏的7段風速與自動偵測功能，以及優異的淨化效果，讓全家人都很放心。

Air Touch X305最具特色的HiSiv™複合濾網，結合HEPA高效濾網、活性碳以及Honeywell專利的HiSiv™材質，有效去除甲醛、PM2.5、以及空氣中細菌病毒，且能對抗高溫、高濕的環境，相當適合台灣的家庭使用。無稜角的造型和防傾倒設計，以及睡眠模式僅23分貝的極靜運作音量，無論放在淺眠長輩房間或是活潑的小孩房裡都相當合適。

李李仁擔任恆隆行Honeywell空氣清淨機的一日店長（圖／擷取自影片）

▲Honeywell Air Touch X305擁有靈敏的7段風速與自動偵測功能，以及優異的淨化效果。可有效淨化甲醛、PM2.5、以及空氣中細菌病毒。

小孟無預警地丟出難題，如何讓乾淨空氣讓療癒香氛並存？身為需要幸福感的小資女，下班總是希望點盞精油燈在香氣裡放鬆，但往往空氣清淨機一開，就甚麼味道都沒了。李李仁手一拍立馬介紹Honeywell新推出的小氛機（淨香氛空氣清淨機），就是一台有著強效空氣清淨效果，並可同時擴散療癒香氣的新機種，非常適合忙了一整天後回家，想要讓身心靈在香氛裡都得到放鬆上班族。

小氛機適合置放於5～10坪的空間，在出風口旁的香氛精油槽滴入精油後，過濾出來的空氣就會帶有精油療癒香味，而過濾的功效也毫不馬虎，小氛機有360度雙層濾網，外層為可過濾較大粒子與異味的活性碳濾網，內層則是優於H13的醫療級HEPA濾網。療癒身心之外也為身體健康把關。

李李仁擔任恆隆行Honeywell空氣清淨機的一日店長（圖／擷取自影片）

▲全新上市的「小氛機」擁有圓弧討喜外型，更能將香氛精油滴入精油槽，享受潔淨空氣X療癒香氛的雙重享受！

就在小孟起鬨要李仁哥幫她打包小氛機時，李李仁又推出了過敏族群必看的秘密武器，有四段風速及自動偵測功能、一鍵按下就完全自動偵測空氣品質、調節風量的「HPA720智慧淨化抗敏空氣清淨機」。同樣配備了醫療級且優於H13的HEPA濾心，再搭載負離子功能，能夠主動包覆空氣中的微塵髒污，還有貼心的兒童鎖設計，非常適合有小孩或養寵物的家庭使用。

李李仁擔任恆隆行Honeywell空氣清淨機的一日店長（圖／擷取自影片）

▲過敏族群必看的秘密武器，有四段偵測系統，一鍵按下就完全自動調節風量的HPA720智慧淨化抗敏空氣清淨機。

隨著冬天的到來，除了擔心疫情捲土重來外，大陸冷高壓一向是造成台灣冬季空氣品質不佳的主因。李李仁更推薦Honeywell首創的「空氣險」活動：2021年底前只要購買指定空氣清淨機，上網登錄保固即享有加倍安心的售後服務，包括機身延長一年保固、專人免費到府為機器健檢與教學，再加贈千元耗材金，還有機會抽到和逸飯店的萬元住宿券。

趁著週年慶即將到來，眾多百貨業者不但推出滿千送百活動，更有「五倍劵」放大的加碼活動，多重優惠就趁這一波帶台Honeywell回家，守護全家人的呼吸健康囉！

李李仁擔任恆隆行Honeywell空氣清淨機的一日店長（圖／擷取自影片）

▲Honeywell首創空氣險，年底前購買指定空氣清淨機，登錄保固就可享有加倍安心的售後服務。

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
22歲男打BNT得心包膜炎！　「心臟像被掐住」急救醫
超巨大颱風！圓規暴風圈2千km　北部最有機會達「颱風假標準」
查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG！苦主：根本無法
超兇女「撐爆皮卡丘T恤」！　網全暈了：比賽好好看
快訊／諾貝爾和平獎出爐！　2人同摘桂冠
主計長說謊？「沒聽到蚵仔才說20元」　影片1句話自打臉
快訊／A柱遮眼！　計程車左轉撞死過馬路行人
他拿「過世父親身分證」成功預約五倍券　中華郵政回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

10／10開搶！天仁喫茶趣、Mister Donut只要1元　還有美妝特殺組

李李仁帶逛空氣清淨機　內行人趁週年慶挑Honeywell「空氣險」護全家

揪朋友一起買爆新竹！竹市祭出加碼三部曲抽百萬休旅車、Gogoro

搶搭《魷魚遊戲》熱潮！全聯揪「超魷遊戲」限時20天優惠一次看

19元爽喝大杯美式！4大超商「紙本五倍券優惠」懶人包　星巴克買1送1

火辣片流出！八點檔女神濕身　激露雙峰

【廣編】放大五倍券！大同3C全館消費滿5千送5千

百元爽吃麥香雞+雞塊餐！麥當勞推「振興套餐」俗爆　加碼2天刮買1送1券

柯文哲變身購物專家　力邀「玩轉」台北商圈搭五倍券搶好康

超商機台卡卡！民眾等30分才領到五倍券怨：還是郵局好

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

跳舞拍抖音影片！突被「大臉亂入」　奴才模糊變背景...橘貓：看我就好

10／10開搶！天仁喫茶趣、Mister Donut只要1元　還有美妝特殺組

李李仁帶逛空氣清淨機　內行人趁週年慶挑Honeywell「空氣險」護全家

揪朋友一起買爆新竹！竹市祭出加碼三部曲抽百萬休旅車、Gogoro

搶搭《魷魚遊戲》熱潮！全聯揪「超魷遊戲」限時20天優惠一次看

19元爽喝大杯美式！4大超商「紙本五倍券優惠」懶人包　星巴克買1送1

火辣片流出！八點檔女神濕身　激露雙峰

【廣編】放大五倍券！大同3C全館消費滿5千送5千

百元爽吃麥香雞+雞塊餐！麥當勞推「振興套餐」俗爆　加碼2天刮買1送1券

柯文哲變身購物專家　力邀「玩轉」台北商圈搭五倍券搶好康

超商機台卡卡！民眾等30分才領到五倍券怨：還是郵局好

大專系際盃／臺體體育再見阻殺　隊長直呼幸運但傳很好

「胸太大」被迫退役！巨乳車手轉行爆紅　火辣美照狂吸200萬粉

籃網廣告移除厄文！哈登坦承沒他很傷　仍表態力挺「不會失望」

電動車市佔近80％　北歐這國將成全球第一個「燃油車消失」的國家

「5長髮女抬我到水池」男離奇失蹤12hrs無法求救：她們不讓我離開

老爸趕著上班！倒車活活壓死2歲男童　一看崩潰：是自己兒子

法庭內偷拍電腦筆錄拒刪除　爆走女竟推倒女法官害受傷

我們發生大事了！Wonder Girls惠林「公布孕肚」宣布當媽

《火神》十大刁民行為全入劇　林柏宏：請相信消防員專業

全台第5家！德州鮮切牛排進軍新竹竹北　雙十連假第2份牛排半價

消費熱門新聞

4大超商「雙十咖啡優惠」一次看

超商紙本五倍券領券優惠、方式先看

火辣片流出！八點檔女神濕身露雙峰

麥當勞「振興套餐」百元爽吃麥香雞+雞塊餐

超商領紙本五倍券首日「順到爆」！

家樂福限量十倍券　放大振興優惠

美式賣場開賣敏弱肌「神級乳霜」

紙本五倍券開領！4大超商惠懶人包

4大超商「紙本五倍券優惠」懶人包

超商領紙本五倍券首日「人潮湧現」

全聯六款超欠囤商品

數位五倍券在哪用回饋多　13家電商振興加碼整理

新光三越南西周慶開店前現排隊潮

超商機台卡卡！民怨30分鐘才領到五倍券

更多熱門

相關新聞

2021週年慶必搶10款「保養組」盤點

2021週年慶必搶10款「保養組」盤點

眾所期待的百貨週年慶是正陸續開跑中，在這個每年最重要的囤貨好時機，優惠組太多看得眼花撩亂，不知該買哪個好？以下幫你整理出5大品牌今年必買、最值得入手的超狂優惠組合，有神級經典品，也有超夯話題新品，快跟著買就對了。

5千變1萬！振興券終極放大術曝光

5千變1萬！振興券終極放大術曝光

新光三越南西周慶開店前現排隊潮

新光三越南西周慶開店前現排隊潮

夢時代週年慶寵粉　滿3000抽現代汽車

夢時代週年慶寵粉　滿3000抽現代汽車

10／7周慶到！11間百貨優惠攻略

10／7周慶到！11間百貨優惠攻略

關鍵字：

李李仁恆隆行Honeywell空氣清淨機空氣險週年慶

讀者迴響

熱門新聞

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

直擊龍龍「路邊崩潰痛哭」！

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

快訊／基本工資調高！　月薪增至2萬5250元、時薪增至168元

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

龍龍「3秒變臉」假哭畫面被抓包了！

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面