李李仁帶逛空氣清淨機　內行人趁週年慶挑Honeywell「空氣險」護全家

▲李李仁本次受邀擔任恆隆行Honeywell空氣清淨機的一日店長，受訪時除了各式空氣清淨機的介紹以外，更熱心分享怎麼為自己和家人打包健康的空氣。（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

李李仁總以愛家著稱，本次受邀擔任恆隆行Honeywell空氣清淨機的一日店長，受訪時分享空氣品質對於家庭成員健康的重要性。除了各式空氣清淨機類別的介紹以外，更熱心分享怎麼為自己和家人打包健康的空氣。像是Honeywell推出的全台首創「空氣險」，週年慶和五倍券到手想為自己或家人提升生活品質時，就可當作購買的利多。

▲Honeywell推出的全台首創空氣險，週年慶和五倍券想為自己或家人提升生活品質時，就可當作購買的利多。（圖／擷取自影片，下同）

李仁哥（李李仁）一邊介紹櫃上的產品，一邊大方地與ETtoday特派記者小孟分享，自身就是為家人準備 Honeywell Air Touch X305空氣清淨機，擁有靈敏的7段風速與自動偵測功能，以及優異的淨化效果，讓全家人都很放心。



Air Touch X305最具特色的HiSiv™複合濾網，結合HEPA高效濾網、活性碳以及Honeywell專利的HiSiv™材質，有效去除甲醛、PM2.5、以及空氣中細菌病毒，且能對抗高溫、高濕的環境，相當適合台灣的家庭使用。無稜角的造型和防傾倒設計，以及睡眠模式僅23分貝的極靜運作音量，無論放在淺眠長輩房間或是活潑的小孩房裡都相當合適。

▲Honeywell Air Touch X305擁有靈敏的7段風速與自動偵測功能，以及優異的淨化效果。可有效淨化甲醛、PM2.5、以及空氣中細菌病毒。

小孟無預警地丟出難題，如何讓乾淨空氣讓療癒香氛並存？身為需要幸福感的小資女，下班總是希望點盞精油燈在香氣裡放鬆，但往往空氣清淨機一開，就甚麼味道都沒了。李李仁手一拍立馬介紹Honeywell新推出的小氛機（淨香氛空氣清淨機），就是一台有著強效空氣清淨效果，並可同時擴散療癒香氣的新機種，非常適合忙了一整天後回家，想要讓身心靈在香氛裡都得到放鬆上班族。

小氛機適合置放於5～10坪的空間，在出風口旁的香氛精油槽滴入精油後，過濾出來的空氣就會帶有精油療癒香味，而過濾的功效也毫不馬虎，小氛機有360度雙層濾網，外層為可過濾較大粒子與異味的活性碳濾網，內層則是優於H13的醫療級HEPA濾網。療癒身心之外也為身體健康把關。

▲全新上市的「小氛機」擁有圓弧討喜外型，更能將香氛精油滴入精油槽，享受潔淨空氣X療癒香氛的雙重享受！

就在小孟起鬨要李仁哥幫她打包小氛機時，李李仁又推出了過敏族群必看的秘密武器，有四段風速及自動偵測功能、一鍵按下就完全自動偵測空氣品質、調節風量的「HPA720智慧淨化抗敏空氣清淨機」。同樣配備了醫療級且優於H13的HEPA濾心，再搭載負離子功能，能夠主動包覆空氣中的微塵髒污，還有貼心的兒童鎖設計，非常適合有小孩或養寵物的家庭使用。

▲過敏族群必看的秘密武器，有四段偵測系統，一鍵按下就完全自動調節風量的HPA720智慧淨化抗敏空氣清淨機。

隨著冬天的到來，除了擔心疫情捲土重來外，大陸冷高壓一向是造成台灣冬季空氣品質不佳的主因。李李仁更推薦Honeywell首創的「空氣險」活動：2021年底前只要購買指定空氣清淨機，上網登錄保固即享有加倍安心的售後服務，包括機身延長一年保固、專人免費到府為機器健檢與教學，再加贈千元耗材金，還有機會抽到和逸飯店的萬元住宿券。



趁著週年慶即將到來，眾多百貨業者不但推出滿千送百活動，更有「五倍劵」放大的加碼活動，多重優惠就趁這一波帶台Honeywell回家，守護全家人的呼吸健康囉！

▲Honeywell首創空氣險，年底前購買指定空氣清淨機，登錄保固就可享有加倍安心的售後服務。