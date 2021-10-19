無照屁孩辱警嗆「新來的菜鳥」 下一秒被壓制狂求饒

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名員警日前在板橋區巡邏時，在縣民大道發現一名騎士沒裝後照鏡，沿途狂按喇叭還與同伴嘻笑，趕緊追上前將對方攔下，進而查出騎士無照駕駛，必須扣留機車。騎士眼看機車要被拖吊，對盤查員警非常不滿，氣得大罵「新來的菜鳥」，結果被員警依妨礙公務壓制帶回，踢到鐵板不斷求饒。

根據《東森新聞》報導，員警日前晚間執行巡邏勤務，在縣民大道看見一名朱姓騎士沒有裝後照鏡，在車陣中穿梭且不斷鳴按喇叭影響安寧，還與鄰近的親友聊天嘻笑，他立刻追上前將朱男攔下進行盤查，進而查出對方無照駕駛，因此除了開出罰單外，也當場查扣機車。

▲朱男嗆員警「新來的菜鳥」。（圖／東森新聞）

朱男被攔查後，不滿機車被拖走，用輕佻的語氣不斷挑釁員警，甚至嗆員警「新來的菜鳥」，結果被員警依妨礙公務罪嫌壓制，上銬帶回警局。影片中可以看見，朱男被員警壓制後，不斷求饒「我沒說你菜鳥，我沒有妨害公務啊，我沒說你喔」，甚至要旁邊的親友幫忙作證，殊不知整個過程都被密錄器拍下。

朱男被帶回警局偵訊時，堅稱沒有辱罵警察，直到看到密錄器影片後，才承認有開口罵人。警方表示，朱男是妨害公務罪累犯，是當地的頭痛人物，事件經法院審理後，朱男被依妨害公務罪判處20天拘役，得易科罰金2萬元。

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