　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

板橋正妹家被丟「血豬頭」！警追嫌犯驚覺是前男友　犯案原因曝

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市一名20多歲、家住板橋的張姓女子14日下午正要出門時，驚見門口竟被放了一顆「血淋淋豬頭」，嚇得連忙報警處理。警方獲報後，調閱相關監視器畫面資料，鎖定一名劉姓男子並通知到案。劉男事後坦承，與張女為前男女朋友，2人在一起時有債務糾紛，索債時遭張女辱罵一時氣憤，才會買豬頭放到對方家門口恐嚇。

▲▼辣妹門口遭放一顆血豬頭嚇壞。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲辣妹門口遭放一顆血豬頭嚇壞。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，面貌姣好的張女14日下午4時許準備出門時，打開門卻見到一顆血淋淋的豬頭就對著她的門口擺放。透過監視器畫面可發現，有一人躲在樓梯間內，巧妙地利用牆壁遮掩住自己，下秒伸出一隻男人的手將豬頭拋出，還喬了一下豬頭的位置，要準確讓豬頭對準張女家門口。對此，張女懷疑自己遭到跟蹤，對方還對自己的住家環境、監視器鏡頭方向都瞭若指掌，決定報警處理。

▲劉男子提著一只裝著豬頭的白色袋子到張女家犯案。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲劉男子提著一只裝著豬頭的白色袋子到張女家犯案。

新北市政府警察局海山分局新海派出所獲報後，調閱相關監視器畫面資料，發現一名男子開租賃車停在現場附近，再搭計程車抵達現場，提著一只裝著豬頭的白色袋子走到張女租屋處犯案，經調查，查獲31歲劉姓男子涉有重嫌，於是通知對方到案說明。

海山分局偵查隊副隊長張志誠表示，劉男到案後坦承，與張女是前男女朋友，2人在一起時有債務糾紛，向對方索取債款時，竟遭一陣辱罵才因此氣憤犯案。全案目前已依恐嚇罪嫌函送新北檢察署偵辦。

▲劉男子提著一只裝著豬頭的白色袋子到張女家犯案。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
日本街訪「最有名的台灣人」　第一名出爐網狂推
男童名字有19單詞　申請出生證明慘被拒
李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE響不停」
老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰
一蘭拉麵台中店掛上招牌！　開幕時間點曝光
打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲
短裙空姐「蹲下狂抖」用行李箱擋寒風　黨官下令高層路邊罰站

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳播妹拒絕「陪睡」遭痛毆！恐怖男包廂逞慾　友人叫好助陣：打她

小玉斜槓大賣換臉神器！線上教學推「盜臉駭客」　菜鳥司機搶購

社運名醫「沃草」創辦人柳林瑋涉猥褻3女判刑1年半　上訴辯無罪

城中城最小傷者8歲女童出院了！母感動老闆保留工作：傷好就上工

淪換臉地獄如發片機器人　小玉落網哀嘆：年削千萬沒時間花錢

板橋正妹家被丟「血豬頭」！警追嫌犯驚覺是前男友　犯案原因曝

國道1號新營段逆向害3連撞！　肇事駕駛傷重不治

推特15萬人追蹤放「男男口交」影照挨告　無罪理由曝光

疑詐賭被扁調解失敗　他抽藍波刀猛砍數十刀！逃2小時被逮

恐怖房客潑油縱火！辯護人：他是社會底層人應減刑...判決出爐

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

分手許維恩3年…KID認：曾天天想到她！　鬆口2人現在關係

狗狗被掉包？洗澡回家「洗出蛋蛋」 店家堅持沒送錯...她大喊：不可能！

大白鴨逛大街！一度對峙跑給警追　被「當街逮捕」送派出所超無辜XD

台南駕駛想插隊被拒竟惱羞逼車　差點撞成一團！離去前開窗怒瞪

情侶擁32cm身高差曬放閃日常　男友俯瞰小隻女友視角像看孩子

傳播妹拒絕「陪睡」遭痛毆！恐怖男包廂逞慾　友人叫好助陣：打她

小玉斜槓大賣換臉神器！線上教學推「盜臉駭客」　菜鳥司機搶購

社運名醫「沃草」創辦人柳林瑋涉猥褻3女判刑1年半　上訴辯無罪

城中城最小傷者8歲女童出院了！母感動老闆保留工作：傷好就上工

淪換臉地獄如發片機器人　小玉落網哀嘆：年削千萬沒時間花錢

板橋正妹家被丟「血豬頭」！警追嫌犯驚覺是前男友　犯案原因曝

國道1號新營段逆向害3連撞！　肇事駕駛傷重不治

推特15萬人追蹤放「男男口交」影照挨告　無罪理由曝光

疑詐賭被扁調解失敗　他抽藍波刀猛砍數十刀！逃2小時被逮

恐怖房客潑油縱火！辯護人：他是社會底層人應減刑...判決出爐

短腿集團出巡！曼赤肯貓「犬化」速度過快　柯基傻眼趕進度

日本街訪「最有名的台灣人」　第一名出爐…網友狂推：真國民女神

味全龍斗六愛心系列戰　發起公益捐血活動

2021台劇排行榜TOP10　《火神》奪冠一張表看懂流行趨勢

統一單局3失誤丟分、陳子豪2分砲超前轟　5局象6比4獅

「狼人殺女神」梁以辰上身挖空披風衣　邱子芯穿帥裝：我的第1次

全運會／林昱堂跳遠破大會差點過8M　跑3趟100公尺太累了

寵妻狂人就是他！　寵壞還覺得成就解鎖的四大星座

一蘭拉麵台中店掛上招牌！業者估年底前開幕　網：不用跑台北了

李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE不停響」：聊起來了

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

社會熱門新聞

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

女嬰遭摔死　父控檢方把家屬當犯人

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

即／國道1號連環撞　1人夾困無生命跡象

基隆男6F頂墜下爆頭　送醫不治

撞擊瞬間曝！Uber Eats外送員「遭公車輾過」命危

即／Uber Eats外送員「卡公車底」命危！送醫搶救中

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

嘉義師生「同車輕生」　男師搶救後不治

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

上空搭網狀衣+丁字褲！檳榔西施穿太辣挨告

合影鳴日號坐月台被嗆「想當亡美」　這下糗爆了

更多熱門

相關新聞

虎豹潭2女童失聯　侯友宜：伯伯不會放棄

虎豹潭2女童失聯　侯友宜：伯伯不會放棄

新北市雙溪區虎豹潭16日因溪水暴漲，造成2名大人和4名小孩被沖走，其中2名大人和2名小孩被尋獲，已身亡，目前仍有2名女童失聯。目前已超過黃金搜救72小時，但新北市長侯友宜不放棄搜救並表示「我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊」。

小玉換臉A片　柯文哲挺修法打擊假訊息

小玉換臉A片　柯文哲挺修法打擊假訊息

國道1號新營段逆向害3連撞！肇事駕駛不治

國道1號新營段逆向害3連撞！肇事駕駛不治

網紅涉偷臉賣謎片　綠委串連換頭貼拒數位性暴力

網紅涉偷臉賣謎片　綠委串連換頭貼拒數位性暴力

金鼎獎作家遭撞亡　肇事外送員3萬交保

金鼎獎作家遭撞亡　肇事外送員3萬交保

關鍵字：

豬頭板橋影音

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

好幸運！「這組末碼」國旅券、動滋券都到手

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

快訊／66歲金曲台語歌手跌倒昏迷　4天未醒加護病房搶救

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

金宣虎爭議畫面遭挖！遭指低聲吼《兩天一夜》PD　韓網狂重播

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

更多

最夯影音

更多
連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面