板橋正妹家被丟「血豬頭」！警追嫌犯驚覺是前男友　犯案原因曝

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市一名20多歲、家住板橋的張姓女子14日下午正要出門時，驚見門口竟被放了一顆「血淋淋豬頭」，嚇得連忙報警處理。警方獲報後，調閱相關監視器畫面資料，鎖定一名劉姓男子並通知到案。劉男事後坦承，與張女為前男女朋友，2人在一起時有債務糾紛，索債時遭張女辱罵一時氣憤，才會買豬頭放到對方家門口恐嚇。

▲辣妹門口遭放一顆血豬頭嚇壞。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，面貌姣好的張女14日下午4時許準備出門時，打開門卻見到一顆血淋淋的豬頭就對著她的門口擺放。透過監視器畫面可發現，有一人躲在樓梯間內，巧妙地利用牆壁遮掩住自己，下秒伸出一隻男人的手將豬頭拋出，還喬了一下豬頭的位置，要準確讓豬頭對準張女家門口。對此，張女懷疑自己遭到跟蹤，對方還對自己的住家環境、監視器鏡頭方向都瞭若指掌，決定報警處理。

▲劉男子提著一只裝著豬頭的白色袋子到張女家犯案。

新北市政府警察局海山分局新海派出所獲報後，調閱相關監視器畫面資料，發現一名男子開租賃車停在現場附近，再搭計程車抵達現場，提著一只裝著豬頭的白色袋子走到張女租屋處犯案，經調查，查獲31歲劉姓男子涉有重嫌，於是通知對方到案說明。

海山分局偵查隊副隊長張志誠表示，劉男到案後坦承，與張女是前男女朋友，2人在一起時有債務糾紛，向對方索取債款時，竟遭一陣辱罵才因此氣憤犯案。全案目前已依恐嚇罪嫌函送新北檢察署偵辦。

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