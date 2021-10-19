女教師控訴被當「洩慾工具」！醫師不認肚中兒　她上演絕地大反攻

▲女教師提請求認領子女訴訟，法院判鄭姓醫官須給付每月2萬元扶養費，還有陳女先前代墊的97萬2667元扶養費。（圖／ETtoday新聞雲）

記者閔文昱／綜合報導

陳姓女教師於2018年9月，由律師陪同召開記者會，控訴三軍總醫院鄭姓醫官，於2人交往期間到處約炮，把她當「洩慾工具」，結果反被對方提告，依誹謗罪判拘役50日，得易科罰金。陳女事後再以鄭男拒認領私生子為由，提請求認領子女訴訟，結果法院認定，鄭男須給付從2018年12月到小孩成年的每月2萬元扶養費，還要支付陳女先前代墊的97萬2667元扶養費。

陳女於2018年9月6日的記者會上，向各大媒體控訴，鄭男與她原以結婚為前提交往，豈料她懷孕臨盆之際，鄭卻突然悔婚，且鄭性需求龐大，甚至連她坐月子期間也要滿足他的求歡，此外，陳女還指控，鄭玩弄她的感情與身體，將她當成洩慾工具，且其性伴侶眾多，常利用網路約炮、每處皆有炮友等語。

鄭男不甘名譽受損提告，法院認為，雖陳女以個人經歷陳述，但控訴鄭男「約炮」、「把她當成洩慾工具」屬負面評論，卻沒提出相關證據證明為真，且鄭男也非政治或演藝等公眾人物，他的私人感情與公益無關，依2個誹謗罪各判陳女拘役30日，合併執行50日，得易科罰金。

然而，陳女再提請求認領子女訴訟，表示她與鄭男在2014年交往期間生下一名孩子，要求對方每月付2萬5千元的扶養費，並支付她代墊的122萬5千元扶養費。不過鄭男否認與小孩與他有血緣關係，且拒絕接受親子血緣鑑定，雙方再次鬧上法院。

高院判決指出，鄭男雖否認是小孩的生父，但陳女分娩時他在旁陪同，坐月子期間還頻繁前往探視母女2人，並支付月子中心費用，甚至在小孩滿月時，還以父親名義訂購彌月蛋糕分送給同事，因此認定小孩與鄭男有血緣關係。

撫養費部分，法院審量台北市2015年至2019年度平均每人月消費支出，並依陳女、鄭男經濟能力等，推估兒子每月扶養費應為3萬元，並由陳女、鄭男各依1/3、2/3比例分擔，換算下來鄭男每月應負擔兒子2萬元扶養費，還要給陳女先前代墊的97萬2667元扶養費，等於到小孩成年時，鄭男總共須支付481萬逾元。全案還可上訴。